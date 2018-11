Confirmaron la preventiva del “Tucumano” Herrera

| Publicado en Edición Impresa

El ex barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera continuará detenido, por lo menos, hasta el juicio oral, por decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que le confirmó la prisión preventiva por su presunta participación en la llamada “megabanda”.

Fue detenido el 24 de agosto, el mismo día en que cayeron otros dos imputados en la causa: el ex juez César Melazo y el sindicado operador judicial Enrique Petrullo, aunque al ex magistrado le confirmaron la preventiva -igual que a Herrera-, mientras que los camaristas revocaron la de Petrullo, que igual seguirá detenido por su procesamiento en otra causa por delitos parecidos.

La causa arrancó en diciembre de 2010 con el asesinato de Juan “Tecla” Farías (32) en el hall de su edificio de 44 entre 26 y 27.

La fiscal que instruye la megacausa, Betina Lacki, cree que fue un ajuste de cuentas porque Farías se quedó con parte de un botín que no debió robar -en la casa de Roberto Zapata- o porque, justamente, desobedeció al jefe. Allegados a Farías juran que él no tuvo que ver con ese escruche, pero es evidente que la banda no lo creyó así. La hipótesis de base, entonces, es que todos los mencionados formaban parte de una organización dedicada a cometer todo tipo de delitos, con roles y niveles de participación distintos.

Por eso, los cargos que enfrentan no son los mismos. Melazo está imputado por asociación ilícita,

mientras que a Herrera lo procesaron por este delito y el de tráfico de influencias y a Petrullo lo investigaron sólo por tráfico de influencias.

Días atrás Herrera amplió su indagatoria ante Lacki. Se excusó de referirse al supuesto tráfico de influencias, pero dedicó las dos horas de audiencia a negar cualquier vinculación ilegal con los otros once detenidos por “asociación ilícita”.

Declaró que “todo el dinero que tiene lo hizo con sus locales bailables” y reconoció tener “un emprendimiento inmobiliario con la esposa de Melazo”, Verónica Elizabeth Gordon, a través de la firma Sociedad Inversiones de Los Hornos.

Aclaró que “es amigo” de Melazo por “sus diversas actividades en la ciudad”.