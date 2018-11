Trump se niega a escuchar la “terrible” grabación sobre la muerte del periodista saudita

El audio, en poder del gobierno turco, “es muy cruel”, afirmó. Además anticipó que es inminente un informe de Washington sobre la autoría del asesinato. Y prefirió no hablar sobre la eventual responsabilidad del príncipe heredero de Arabia en el brutal crimen

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber sido informado sobre un audio -en manos del gobierno turco- que registró la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, pero dijo que no quiere escucharlo porque le ”aconsejaron no hacerlo”. Khashoggi, cabe recordar, era un fuerte crítico del régimen gobernante en su país natal.

Trump se negó a pronunciarse sobre la eventual responsabilidad en el asesinato del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, apodado “MBS” por sus iniciales.

“Tenemos la grabación, no la quiero escuchar. Es una grabación de sufrimiento. Es una grabación terrible”, afirmó en una entrevista al programa “Fox News Sunday” realizada el viernes pero difundida ayer. “Sé exactamente qué pasó, fue muy violento, cruel y terrible”, agregó.

En tanto, Trump indicó a periodistas durante su visita a Malibú (California) el sábado, que su país tendrá un informe completo en forma inminente -podría ser hoy o mañana- sobre la autoría del asesinato. “Vamos a salir con un informe sobre lo que pensamos que fue el impacto general y quién lo causó, y quién lo hizo -agregó-. Estamos hablando de un asesinato. No estamos hablando de otra cosa. Hablamos de un asesinato. Por tanto, ¿quién lo hizo?”.

Con su reputación golpeada por este caso, Arabia Saudita, gran aliado de Washington y primer productor mundial de crudo, ha cambiado en múltiples ocasiones su versión oficial sobre lo que le ocurrió al periodista una vez que entró al consulado a buscar documentación que le permitiera casarse con su prometida turca.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó repetidas veces que la orden de matar a Khashoggi provino de las más altas esferas del Estado saudita, y la prensa y funcionarios turcos anónimos han incriminado al príncipe heredero, MBS.

La CIA también habría llegado a esa conclusión, según publicaron los diarios The Washington Post y The New York Times.

El Washington Post reveló el viernes, citando fuentes vinculadas al tema, que la CIA ha averiguado que Khashoggi conversó con el embajador saudita en EE UU y hermano del príncipe heredero, Jaled bin Salmán, sobre el viaje a Turquía para obtener los documentos que acreditarían que estaba divorciado y podía volver a casarse.

Según la CIA, el embajador instó a Khashoggi a hacer los trámites en Estambul a petición de su hermano y le dijo que no le pasaría nada. No está claro, advirtió el diario, si el embajador era conocedor de los planes de asesinarlo.

El New York Times también publicó una información sobre las conclusiones de la CIA, en la que explicó que esta agencia interceptó llamadas del príncipe heredero y del grupo que mató a Khashoggi en los días previos al crimen. Las llamadas indican supuestamente que el príncipe buscaba maneras de llevar a Khashoggi de vuelta a Arabia Saudita, aunque en las escuchas no dijo que le quería muerto.

El príncipe, que rechaza toda implicación, “¿le mintió?”, le preguntó el periodista de Fox News a Trump en la entrevista difundida ayer. “No lo sé. ¿Quién puede realmente saberlo?”, respondió el mandatario. “Me dijo que no tuvo nada que ver. Me lo dijo tal vez cinco veces, en diferentes ocasiones, incluso hace pocos días”, agregó Trump.

Recordando que EE UU ya había anunciado sanciones financieras contra responsables sauditas, Trump insistió en el hecho de que Arabia Saudita es un preciado aliado. “Quiero quedarme con un aliado que, en muchas ocasiones, ha sido excelente”, dijo.

El periodista asesinado, que colaboraba con el Washington Post y vivía en EE UU, ingresó el 2 de octubre al consulado saudita en Estambul para realizar los trámites ya citados y no salió vivo de allí. Según la última versión de la Fiscalía saudita, 15 agentes fueron a Turquía para traer de vuelta a Khashoggi al país, aunque la operación salió mal y el periodista fue maltratado, drogado y su cuerpo “desmembrado”.

¿CAMBIOS EN EL GABINETE?

Aparte de hablar del caso Khashoggi durante la entrevista, Trump abordó otros temas como los posibles cambios en su gabinete. “Tengo tres o cuatro o cinco puestos sobre los que estoy pensando en hacer cambios”, destacó. En los últimos días, se especuló sobre varios relevos en el Ejecutivo, como los de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, o los del jefe de su Gabinete, John Kelly. (AFP, EFE y AP)