Fuerte crítica de expertos de todo el país al nuevo método para enseñar matemática

Dicen que propone una solución “casi mágica” y que degrada el rol del docente. Para el Gobierno, será su mayor legado educativo

| Publicado en Edición Impresa

El Gobierno nacional presentó hace días el nuevo método para enseñar matemática en las escuelas, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, lo definió como “el legado educativo más importante que vamos a dejar”.

Numerosos expertos de todo el país publicaron una carta titulada “Una propuesta publicitaria. Críticas a las reformas en la enseñanza de la matemática”, donde apuntaron que “hay problemas para resolver en el campo educativo en general y en el de la matemática en particular”, pero por la forma en que se dio a conocer la iniciativa “pareciera que estamos frente a un suceso extraordinario, cuando una reforma seria, basada en un relevamiento real de los problemas que existen, requiere de un debate público en el que participen todas las voces involucradas. Lejos de ello, el ministerio redujo su ‘búsqueda de consenso’ a unas pocas reuniones con representantes de las provincias”.

Los especialistas -cuya carta se puede leer en la web de la facultad de Ciencias Exactas de La Plata- puntualizaron que “el nuevo método (promete) enseñar a todos los alumnos una matemática atractiva, lúdica, aplicada a la ‘realidad’, ‘interdisciplinar’ y, como si esto fuera poco, con la sorprendente característica de ser ‘lógica’. En apenas dos años -así promete el ministro Finocchiaro- los estudiantes van a aprender mucho más y van a dejar de temerle a esta disciplina. Una vez más, saldremos del túnel y hallaremos la luz, luego de tanta oscuridad”.

“Que toque el corazón”

Durante el acto de presentación de la resolución firmada por los ministros de Educación de todas las jurisdicciones del país, denominada “Indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios de matemática”, Finocchiaro dijo: “Cuando terminás la secundaria, lo que sabés de matemática te tiene que servir para ir a la universidad, para llevar a cabo algún oficio o para la vida misma, como resolver problemas cotidianos en tu casa. Debe ser una matemática vivencial, que te toque el corazón, que permita la resolución de inconvenientes concretos. Vamos a implementar un método que denominamos ‘Matemática para la vida’”.

El proceso de creación del polémico método, que comenzará a aplicarse en 2019 en 10 mil escuelas argentinas, tuvo como disparador los resultados de las evaluaciones de Aprender, que en esa disciplina fueron muy malos en 2016 y peores en 2017.

Los “Indicadores de progresión” establecen los saberes que necesitan los chicos para pasar de grado o año. Tienen menos temas pero a tratar “en profundidad”. El proyecto buscará potenciar a 650 formadores que se encargarán de dictar talleres a 75 mil docentes de esas 10 mil escuelas.

En el aula, la idea es que el docente no indique ejercicios sino que plantee problemas; los alumnos, en grupos, pensarán formas de solucionarlos; el profesor recapitulará lo realizado y guiará a los estudiantes para dejar registro de lo aprendido; la evaluación se realizará a medida que los alumnos resuelvan lo expuesto, y se detectará a quienes necesiten apoyo extra.

“Soluciones mágicas”

“Estamos acostumbrados a estas manipulaciones del gobierno”, expresaron los expertos de universidades de todo el país, y se explicaron. “Primero se diagnostica un panorama uniformemente devastado, se insiste en la catástrofe, se desconocen los diferentes intentos de mejorar la enseñanza desarrollados en distintas zonas de nuestro país. Luego se anuncia una solución superadora, eficaz y casi mágica. En ese camino no hay preguntas, no hay análisis, no hay producción de datos fuera de las pruebas estandarizadas y no hay debates”.

“Desde hace muchos años -continuaron-, docentes e investigadores trabajamos en conjunto para repensar las condiciones institucionales, pedagógicas y didácticas que podrían contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La experiencia acumulada nos confirma que las transformaciones logran mayor concreción cuando hay un trabajo colaborativo. Sólo así se generan condiciones para que los docentes puedan reelaborar los grandes núcleos de conocimiento que se espera que los alumnos aprendan. Muy lejos de esa perspectiva, las autoridades afirman la existencia de un método que podría garantizar resultados. Y reducen a los docentes a la figura de aplicadores que se limitarían a obedecer protocolos prediseñados”, subrayaron.