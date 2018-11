Finoli, Finoli: la desopilante respuesta de Lizy Tagliani a un saludo por el día del hombre

| Publicado en Edición Impresa

Es conocido el perfil sin filtro de Lizy Tagliani, la ex peluquera de los famosos que después de mucho remar terminó siendo parte de los programas más exitosos de Telefé, trabajando entre Susana Giménez, Marley y Verónica Lozano.

Ahora Lizy, que ha venido varias veces a La Plata de la mano de sus hilarantes comedias, fue noticia por una desopilante respuesta que le dio a una usuaria de la red social Twitter, en donde tiene muchísima actividad, que la saludó con picardía por el día del hombre.

“Día Internacional del Hombre, saludos a Flor de la Ve y Lizy Tagliani, así se acuerdan que nacieron machitos”, le escribió con mala intención una mujer, llamada Mimí, mencionando la cuenta de la mediática, quien sin dudar, le dedicó unas cuantas líneas que dejaron a más de uno con la boca pasmada.

“No sé si te sirve pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los huevos al menos dos veces. Acordar me acuerdo, ahora cómo me siento es otra cosa. Gracias por tu saludo de todas formas. Ah, y el 8 de marzo también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo”, le tiró, ganándose miles de “likes” por su respuesta.