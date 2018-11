Griselda Siciliani sobre Darthés: "Percibí algo raro y decidí protegerme"

La actriz fue una de las primeras en apoyar públicamente a Calu Rivero

Griselda Siciliani ya había sido dura al referirse a su experiencia laboral con Juan Darthés, e incluso defendió a Calu Rivero cuando la joven lo denunció por acoso.

Ahora, consultada al respecto en su visita a Intrusos, volvió a hablar del tema e indicó: “Percibí algo raro de Juan Darthés y decidí protegerme. Dejé de hablarle“.

En ese sentido, añadió: “Teníamos diferencias profesionales, yo venía del teatro y él de las telenovelas. No le gustaba cómo encaraba yo las escenas, y cuando algo no le gustaba, el trato no era bueno”.

En cuanto al conflicto con Calu, señaló: “La banqué a Calu porque la veía desprotegida y que no la venían tomando en serio. Pero no fue solo Calu, hablaron varias chicas”.