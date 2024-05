¿Volvió Anto Rocha? "Trabajando de nuevo", el presunto posteo de la "Virgen de la Abundancia", acusada de estafas en Ensenada

En las redes sociales se hizo viral en las últimas horas un posteo que se lo adjudican a Antonella Rocha Fernández, quien está acusada de una estafa piramidal en Ensenada. La joven de 23 años, a través de una historia en lo que sería de una nueva cuenta de Instagram (@rochaaa24___) habría dejado un mensaje anunciando la vuelta de su "negocio". En las redes sociales no dudan de que se trate de ella y piden "no volver a caer en la trampa", aunque otros reclaman estar atentos ya que podría ser que otra persona se esté pasando por ella para generar un engaño.

Cabe destacar que a mediados de abril, la causa judicial en la que está imputada “La virgen de la abundancia” -tal como ella misma se hacía llamar- por “presunta comisión del delito de intermediación financiera no autorizada y estafa” fue elevada a juicio oral por el fiscal Martín Almirón. Además se supo que junto a ella están acusadas otras tres personas, quienes afrontan la misma instancia judicial.

Lo cierto es que ahora apareció un posteo en el que supuestamente reabrió el sistema de depósitos en el que prometería una tentadora rentabilidad. "Estoy trabajando nuevamente", comienza diciendo la publicación de Instagram que, aseguran, la realizó la propia Antonella. "Para remedir lo de algunas personas, a las personas que les interesa apostar nuevamente en mi les dejo mi alias", continúa diciendo.

Luego el usuario explica: "Mismo manejo de siempre solo que yo voy a estar hablándole a ustedes una vez que me llegue el dinero voy a habilitar las respuestas a las historias por si no les llego a encontrar busco por mensaje y ahí envío mi número de teléfono para estar en contacto". Asimismo da detalles de lo que ofrecería: "Es cada 10 días 100% del total. Monto máxima $500.000. Sólo me voy a manejar por transferencias nada más".

Aclara que "el dinero que gane va a estar destinado a remediar lo del resto". El mensaje lo termina diciendo: "Se que todavía hay gente que sigue apostando y confiando en mí. Se que esta vez será todo diferente".

Antonella Rocha y la causa judicial

Como quedó dicho, el caso de la joven de Ensenada investigada por una serie de estafas millonarias bajo la modalidad piramidal o ponzi, identificada como Antonella Rocha Fernández, a quien conocen como “La virgen de la abundancia”, fue elevado a juicio oral por el fiscal Martín Almirón y junto a ella están acusadas otras tres personas, todos acusados de “presunta comisión del delito de intermediación financiera no autorizada y estafa”.

La medida ya fue notificada a todos los imputados, que ahora deberán analizar si, en el plazo de ley, la recurren a la Alzada o la consienten para que se designe cuanto antes la fecha de debate. Según se informó, la solicitud fue planteada por la existencia de “elementos suficientes para el ejercicio de la acción”.

La Justicia investiga, a partir de las denuncias, “si al menos entre los meses de septiembre y noviembre de 2023, actuando de manera coordinada, mediante el despliegue de un ardid en redes sociales, emplearon maniobras defraudatorias que implicaron la captación de fondos de ahorristas a quienes luego no se les devolvió lo invertido, afectando de este modo los intereses de particulares de los damnificados en la medida que se ofrecía un retorno de inversiones con intereses del 100 por ciento y de manera inmediata una semana después de invertir, generándose de esta forma un beneficio económico para los causantes”.

En el marco de la investigación, estiman que hasta la fecha hay unos 30 damnificados a los que la banda les prometió falsamente la devolución de inversiones con un 100 por ciento de interés. Sin embargo, en un momento la cadena se cortó y dejaron sin funcionamiento las vías de comunicación, que mantenían con los ahorristas. Esa situación, en poco tiempo, desató un escándalo con reclamos, destrozos y hasta una casa incendiada. La plata, igual, nunca apareció.