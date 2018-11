Fueron a cambiarle los cables viejos del teléfono y lo dejaron sin tono

El lector Jorge Albino Romitelli se comunicó con EL DIA para denunciar que operarios de Movistar (ex Telefónica) fueron a su domicilio del Barrio Aeropuerto a reemplazarle los antiguos cables de teléfono por los nuevos de fibra óptica, pero lo dejaron sin tono. "Hace 25 días que no me funciona la línea (486-1415) y no se a quién más reclamar porque llamo todos los días y no tengo respuesta", se quejó el vecino. También contó que, cansado de que no lo escuchen con sus reclamos telefónicos, se hizo presente en las oficinas de la empresa y que si bien le prometieron que iría un técnico "no vino nadie", sostuvo.