“Estudiantes, por encima de todo apellido”

El héroe del sábado le bajó la tensión mediática a su reclamo al Chino Benítez. “Ya lo hablamos y está todo bien”, tiró. Punto y aparte

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Gastón Fernández fue el hombre de la semana en Estudiantes. El domingo pasado resultó clave para el triunfo sobre Banfield y el sábado marcó, de tiro libre, el gol del 1-0 a River. En el medio, ofreció una conferencia de prensa en la cual expresó su estado de ánimo por las pocas oportunidades que -a su entender- le había dado el Chino Benítez.

Luego del partido contra el Millonario estaba por irse del estadio cuando fue capturado por la prensa. Si bien había sido el héroe de la tarde no tenía muchas ganas de hablar. Ya había dicho todo. Pero aun así dejó algunos conceptos con este medio antes de perderse en un abrazo con su mamá, esposa e hijos.

“Es verdad que pasaron algunas cositas... Dije algunas palabras que pudieron haber sonado un poco fuertes, pero en Estudiantes somos una familia y en todas siempre hay situaciones incómodas. A veces hablamos de más, pero lo más importante es solucionarlo. Para mí fue muy importante tener una charla profunda con el Chino (Benítez) para aclarar algunas cosas que nos venían pasando a los dos. Como siempre los dos vamos a empujar a Estudiantes, porque el Club por encima de cualquier nombre”, arrancó su charla, en un tono más conciliador que la semana pasada.

-¿Qué se te vino por la cabeza cuando marcaste el gol?

-Un montón de cosas. Primero giré y enfoqué en mi hija que estaba en la platea y nos tiramos unos besos. Era ella y yo y nadie más. Fue un momento muy emotivo porque hacía tiempo que no jugaba y mis hijos hacía un tiempo que no me veían en la cancha. Le debo mucho a mi familia que me acompañó el último año, muy difícil para mí.

-También estaba tu mamá en la platea. Hacía un tiempo que no venía...

-Sí, era la que tenía en brazos a mi hija. Con ella tengo un amor platónico. Fue muy emocionante. También estaban mi hijo y mi señora. Vinieron todos porque hacía rato que no jugaba. Fue como debutar de nuevo, ja.

-Estudiantes le ganó a River porque tuvo mucha entrega. ¿Lo anímico juega un papel muy importante, no?

-Sí, pero primero me gustaría aclarar que le ganamos al mejor equipo de la Argentina con el mejor entrenador. Eso es un mérito enorme. Independientemente que venga con titulares o suplentes, River tiene un plantel con una jerarquía tremenda. Por eso va a jugar una final de Copa Libertadores. Para nosotros es un triunfo importantísimo. Teníamos que jugar de la manera que lo hicimos. Nos salió como lo pensamos y lo planeamos en la previa. Eso reconforta para seguir por esta senda positiva después de algún tiempo no tan bueno.

-¿Qué cambió de aquel Estudiantes que llevaba 8 partidos sin ganar a este con tres triunfos seguidos?

-Lo importante en las derrotas es seguir insistiendo sobre las cosas buenas y tratar de acomodarse en las que no salían bien. En este plantel hay autocrítica y sabíamos qué debíamos mejorar. Los triunfos, muchas veces, traen más triunfos.

-Tuviste dos tiros libres más y probaste al arco. ¿Tenías mucha confianza?

-Sí, me tuve confianza. Tuve la imagen del gol de tiro libre en la semana y la noche previa. Insistí, por suerte entró uno. Pero no es fácil. En el gol tuve la ayuda de la barrera pero sirvió para ganar el partido.

La Gata llevaba 13 meses sin marcar un gol (30/9/17). Le hizo a los cinco grandes ya

-¿En lo físico estás para 90 minutos o no podés aguantar por la falta de continuidad?

-La realidad es que quería llegar a esta situación. Jugando me iba a recuperar más rápido. La continuidad te da confianza y te hace sentir importante. La verdad que no tengo un parámetro de lo que puedo jugar en un partido. Apelo a mi experiencia y ubicación. Me siento vigente. Es una cuestión de continuidad, obviamente.

-Con esta actuación ¿lo ponés en apuros al técnico?

-No, lo que pasó en la semana ya está. Sirvió para acomodar algunas cosas que no estaban siendo positivas para él y para mí. En este tipo de cosas no estoy para presionar ni exigir. La actuación me reconforta y avala mi pedido de jugar más. Pero hasta ahí.

-Recién dijiste el mejor equipo de la Argentina, ¿tenés un pálpito?

-Sin dudas que River es el mejor equipo del país. Pero no sé si eso le alcanzará para ganarle a Boca. Es una final y muchas cosas están en juego. Se van a jugar muchas cosas.

-¿Se disfruta?

-En la previa, un poco. Pero sin dudas de un lado y el otro hubiesen preferido a otro rival. El riesgo es muy grande.