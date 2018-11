“Con la lesión en la rodilla se me vino el mundo abajo”

| Publicado en Edición Impresa

Juan Martín Del Potro publicó un video en sus redes sociales, en el que desmiente los rumores que acarreaban tras su lesión. Además, cuenta los detalles de su recuperación y confirmó que se encuentra con muchas ganas de volver a jugar al tenis.

“Me cuesta verme afuera del circuito y no poder concluir una de las mejores temporadas de mi carrera por culpa de la lesión”, comenzó el número cuatro del mundo. “Cuando me pasó, se me vino el mundo abajo”, agregó.

Tras la lesión en la rótula que lo marginó fuera de las canchas por el resto del año calendario, Juan Martín había declarado estar sin fuerzas para continuar jugando al tenis. Pero desmintió cualquier rumor tras la publicación del video: “Quiero dejarlos tranquilos, me estoy recuperando y tengo ganas de seguir jugando al tenis”.

“El apoyo y el amor que me brindan es súper importante para sentirme bien. Les agradezco que respeten el silencio. No sentía la fortaleza de contar lo que me pasaba. Los voy a mantener al tanto de mi recuperación y de qué torneos voy a jugar. Espero que me sigan apoyando como siempre“, culminó Juan Martín.

Finalmente, la ausencia en el Masters de Londres no será motivo para el tandilense de abandonar el tenis. Hay Delpo para rato.

Y con respecto al Masters ATP de Londres se abrirá el domingo en el majestuoso O2 Arena. El grupo Lleyton Hewitt se estrenará con el compromiso entre el sudafricano Kevin Anderson y el austríaco Dominic Thiem; mientras que a segundo turno de la jornada inaugural se medirán el suizo Roger Federer, número 3 mundial y que podría pasar a Rafa Nadal en el ranking si gana el título, y el japonés Kei Nishikori, que sustituyó, presisamente, a Juan Martín Del Potro.