Phelps pensó en suicidarse a causa de la depresión

| Publicado en Edición Impresa

Una dura confesión realizó el ex nadador y medallista olímpico estadounidense Michael Phelps, sacando nuevamente a la luz el “estado de depresión” que vivió, el cual lo tuvo con la idea de no querer seguir viviendo.

Durante el programa “Charlas de vestuario”, conducido por Kevin Love, el oriundo de Baltimore declaró que “me prepararon para ser este atleta, esta persona, pero después de un tiempo simplemente llegué a un punto en que no me gustaba ser eso. Quería ser quien soy y tuve un punto tan bajo en el que no quería estar vivo. A tal punto que se me pasó la idea de suicidarme”, remarcó el múltiple campeón de natación y una leyenda del deporte.

“Puedes ser el hombre más fuerte del mundo pero vas a seguir teniendo problemas, y eso me pasó a mí. No quiero que mis medallas definan quien soy realmente” agregó.

“Ser un deportista de éxito no te excluye de poder sufrir este tipo de problemas mentales”, comentó el retirado deportista de 33 años.

En el caso de Kevin Love, campeón de la NBA y con mil batallas libradas, la pasada temporada tuvo que dejar la cancha en mitad de un partido debido a un ataque de pánico. Poco después, escribió un artículo en el que confesaba que llevaba tiempo sufriendo trastornos de este tipo. ”Durante 29 años pensé que la salud mental era un problema de los demás, pero ahora sé que es no es así. Todos llevamos dentro algo que nos hace daño y quienes nos rodean no saben. Hablar de ello es lo más importante que podes hacer. Y ese objetivo lo cumple en su programa televisivo en el que trata el tema con otras estrellas del deporte.