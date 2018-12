De un palazo en la cabeza desmayó al ladrón y frustró el robo a su local

| Publicado en Edición Impresa

El dueño de un poli rubro de Los Hornos abrió su local hace 6 meses y pese a que allí se atiende las 24 horas, hasta el lunes pasado no registraba ningún episodio de inseguridad.

Sin embargo, en la madrugada de ese día, que culminó en la Nochebuena, un ladrón de 44 años primero a “Marcos”, situado en 66 entre 136 y 137, compró cigarrillos y hasta le pidió fuego al dueño del local.

A las tres horas volvió a aparecer por el negocio, ya resuelto a cometer un asalto, con un arma de fuego que ocultó debajo de su remera. El propietario del comercio lo advirtió y antes de que el delincuente sacara a relucir el revólver calibre 32 corto, lo sorprendió golpeándolo con la mitad de un palo de escoba en la cabeza.

“Fue un golpe seco y en la sien, cayó al piso entre las góndolas, donde simuló que buscaba arroz y pan rallado. Y a ese sector me pedía que me acercara porque decía que no encontraba esa mercadería”, le contó en la tarde de ayer a este diario Daniel (49), dueño del comercio.

“LO VI ACOMODAR EL ARMA”

El dueño de este local aclaró que al momento de entrar ese ladrón “eran las 4 y 20 de la mañana. Y cuando entró noté que estaba alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia. Y en un momento dado vi que se acomodaba el revólver debajo de la remera. Ahí supe que nos iba a robar”.

Luego citó que “en el negocio le había pedido al empleado 100 gramos de salame, dos panes y dos vinos. Y puso como excusa que también quería arroz y pan. Ahí fue que yo, que estaba sentado en la vereda, entré. Al verme me pidió que me acerque para que le diga dónde estaban esos productos. Pero no le di tiempo a que saque el arma: agarré medio palo de escoba y lo desmayé”. Y acotó: “a los 2 minutos volvió en sí y me pidió perdón. Vino la Policía y lo detuvo”.