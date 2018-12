Un ex funcionario santacruceño se sumó a la lista de arrepentidos por los cuadernos

Stornelli aseguró que hay más. También que ya se detectaron U$S 200 millones en fondos de la corrupción

| Publicado en Edición Impresa

El ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, se convirtió en el nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos, en una presentación que realizó el viernes y se conoció ayer por una fuente de Tribunales.

Campillo, también ex titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante el último gobierno kirchnerista, fue detenido hace un mes, junto a su sobrino, Gastón Campillo, acusado de “valijero K”.

Campillo fue señalado por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles del secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Oscar Muñoz, en Estados Unidos.

Se informó que el fiscal Carlos Stornelli pidió nuevamente el secreto de sumario en la causa y ahora el juez Claudio Bonadio debe decidir si homologa el acuerdo con Campillo.

Stornelli, mientras, confirmó que hay nuevos arrepentidos, aunque no reveló los nombres. Y aseguró que detectaron muchos fondos provenientes de la corrupción, principalmente en propiedades, pero dijo que es “un mito” que haya existido una cueva con lingotes de oro.

En declaraciones radiales, el funcionario evaluó que en la causa en la que está procesada la ex presidenta Cristina de Kirchner “todo lo que sume y ayude a confirmar lo que se creía es importante”.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Ese fallo, además, desligó a los empresarios de esa figura y solo los procesó por cohecho.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar los bienes provenientes de la corrupción ocurrida durante los años del kirchnerismo, Stornelli afirmó que hay muchos fondos detectados, principalmente en propiedades.

“Hay mucho que está detectado y no se ha podido, hasta el momento, recuperar pero están los rastros. Propiedades, estancias. Más de 200 millones de dólares”, reveló.

“El hecho de que el ‘cadáver’ no aparezca no mejora la situación del imputado, sino que la empeora. Alguno generó la falsa fantasía del cofre del tesoro que debía estar y no estaba. Festejando ese tipo de estupideces. Pero la verdad es que hay muchísimo detectado. Es un mito que instaló alguien de la cueva en alguna parte con los lingotes“, concluyó Stornelli.

Stornelli y Carlos Rívolo son los fiscales que están al frente de la investigación por presuntas coimas en obras públicas que instruye el juez federal Claudio Bonadio.

La Sala I de la Cámara Federal confirmó la semana pasada los procesamientos de Cristina de Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita en este expediente, y de Julio De Vido , Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Oscar Centeno y José López.

JOSÉ LÓPEZ EN TRIBUNALES

El detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, sostuvo ayer que no participó del supuesto esquema de recaudación ilegal vinculado a las concesiones viales e investigado en la causa de los cuadernos y remarcó que eso dependía de Claudio Uberti.

Fuentes judiciales informaron que el ex funcionario kirchnerista se despegó de los supuestos delitos cometidos durante el gobierno pasado desde el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), que dependía de su subsecretaría.

El ex funcionario dijo que la estructura de recaudación ilegal de la Occovi “era independiente” y que la manejaba el también procesado y arrepentido Claudio Uberti.