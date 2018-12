En las fiestas la generación de residuos crece hasta 30% y flaquea la recolección

Si bien por estos días se están levantando más de 1.400 toneladas de basura en las calles, cuando lo habitual es alrededor de 1.000 toneladas, en distintos barrios se quejan por la suciedad acumulada. Mugre en el Pasaje

Los residuos no habituales copan la calle en 144 y 42 / whatsapp

En materia de generación de residuos la Ciudad está atravesando por una “temporada alta”: es que cada vez que llegan las fiestas de fin de año aumenta notoriamente la cantidad de basura que se produce en los hogares. Y las consecuencias enseguida se hacen notar en la vía pública, donde se apilan desechos que tardan más de la cuenta en ser retirados por los camiones del servicio de recolección, al decir de vecinos de distintos barrios que en las últimas horas plantearon sus reclamos por este motivo.

Desde el panorama desolador que se veía ayer a la mañana frente al emblemático Pasaje Dardo Rocha, donde se acumulaban las bolsas de residuos rotas, con los desperdicios desparramados sobre la vereda, hasta los “microbasurales” que se forman en la periferia y amenazan con volverse crónicos, por estos días se replican las postales en las que el servicio de recolección parece flaquear. Y eso a pesar de que, según fuentes oficiales, están levantando cantidades récord de basura de las calles platenses.

Desde el área de Espacios Públicos y Gestión Ambiental comunal explicaron a este diario que lo habitual es que los camiones recojan alrededor de 1.000 toneladas de residuos por día. Sin embargo, debido a los festejos de fin de año, en esta época se está mandando a la planta de la Ceamse entre 25% y 30% más de desechos cada día.

Por caso, el 26 de este mes se levantaron de las calles 1.300 toneladas de residuos y el 27 fueron 1.456 toneladas, cantidades que superan por mucho las cifras habituales.

Los especialistas han explicado que este aumento en la generación de residuos se debe principalmente por el desecho de papel de regalo, pirotecnia, cajas y plástico, así como el uso de platos y vasos descartables, entre otros elementos.

Más allá de ello, no son pocos los vecinos que coincidieron en que por estos días las calles se ven más sucias que lo corriente. Causó indignación, por caso, el estado en que amaneció la cuadra del Pasaje Dardo Rocha. Según describieron denunciantes, la vereda de la calle 49 se encontraba bloqueada por dos montañas de bolsas de basura y por residuos esparcidos por el suelo. A raíz de esta situación, en combinación con las elevadas temperaturas, se respiraban olores nauseabundo, de acuerdo a los relatos vecinales.

Si bien algunos vincularon esa situación a la presencia de un “acumulador de residuos” en la zona, otros insistieron en que es moneda corriente ver basura amontonada en torno al espacio cultural. En ese sentido, los peatones reclamaron tareas de limpieza “urgentes” en el sector lindero al emblemático edificio.

No fueron, claro está, los únicos en poner el grito en el cielo. En San Carlos renovaron un reclamo de larga data por la acumulación de desechos en la esquina de 144 y 42. Según describieron, el lugar se convirtió en depósito de toda clase de desechos como ramas, bolsas y botellas. Y, preocupados por el riesgo sanitario que representa, advirtieron por la proliferación de roedores y mosquitos. “Necesitamos que se erradique este basural para que la esquina quede despejada y en buenas condiciones”, sostuvo un frentista que se identificó como José.

Algo similar dijeron desde calle 144 esquina 42, donde se está formando un basural en el que hasta arrojaron lavarropas. Y, al margen de lo que tardan en remover la basura, no dejaron de hacer notar la actitud negligente de “los vecinos que no paran de tirar basura” en los sitios en los que saben no está permitido.

En Altos de San Lorenzo agregaron otro motivo de preocupación: la basura que, al no ser retirada, termina tapando los desagües, provocando anegamientos. “Estamos con la mugre en la calle y en el zanjón de calle 30 entre 82 y 82 bis. Cada vez que caen tres gotas nos inundamos. Le hicimos los reclamos a la delegación de Altos de San Lorenzo, nos prometen que van a limpiar y no hacen nada”, describió un frentista que acompañó su reclamo con una foto del estado del barrio.

Por otro lado, hay que decir que ayer, después de la denuncia de este diario, fue removida la basura que se acumulaba en 1 y 520, en torno a un contenedor que desbordaba.

Los platenses generan cada vez más residuos y en 2017 rompieron todos los récords para la Ciudad: se enviaron a la Ceamse 308 mil toneladas de basura para su disposición, superando en más del 30 por ciento las cifras que se registraban hace un lustro.

Esos guarismos ya fueron superados este año, debido a que según informaron fuentes comunales ya se enviaron a la planta de tratamiento 320.500 toneladas, y eso que faltan los últimos días de 2018. Como dato del crecimiento del índice, vale decir que en 2014 se mandaron 173.031 toneladas de basura a la Ceamse.

1.456 toneladas de residuos se mandaron desde La Plata a la planta de tratamiento de la Ceamse el pasado 27 de diciembre. Lo habitual, indican desde la Comuna, es que se levanten de las calles unas mil toneladas.