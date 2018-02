Zaffaroni: "Puede pasar algo parecido a lo del 2001"

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni admitió hoy sentirse "preocupado" ante la posibilidad de que en Argentina "se viva algo parecido a la situación" que le tocó afrontar en 2001 y consideró que en la actualidad hay "un retroceso" en materia de derechos humanos y garantías jurídicas.

"No hay nadie capaz de desestabilizar al actual Gobierno. No quiero que pase, pero puede pasar algo parecido al 2001. Lo que me preocupa no es el problema, sino la violencia que puede generar. Nunca tuvimos una deuda de 250 mil millones de dólares, esto no puede seguir de esta manera. Si estoy equivocado, que algún economista me lo diga", señaló Zaffaroni en diálogo con Radio Cooperativa.

En ese sentido, el jurista afirmó "tener miedo" de que el país padezca una crisis de la deuda como la de 1982, y observó que "no puede haber más muertos como consecuencia de una crisis económica". "Al nivel que vamos contrayendo deuda externa en dólares, alcanzaríamos a fines de 2019 la suma de 250 mil millones de dólares de deuda que vamos a tener que pagar todos.

Con el sistema recesivo que tenemos, lo va a pagar el que va a comprar un litro de leche o un kilo de pan", fundamentó. En relación a las declaraciones que formuló la semana pasada el presidente Mauricio Macri contra su figura, el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evaluó que esos conceptos fueron parte de "una maniobra distractiva".

"En vez de responderme sobre la deuda, el Presidente me habla de Chocobar (Luis, el policía que fue procesado por matar a un delincuente). Sobre el caso no abrí juicio, lo único que dije fue que dejen investigar a la Justicia. Es una clara maniobra distractiva. El Estado de Derecho ideal no existe, pero nos vamos alejando de este modelo. El informe de Amnistía Internacional no hace otra cosa de informar esto", subrayó.