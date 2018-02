El Gobierno bonaerense admitió que no está evaluando “correrse” del 15 por ciento

Falta solamente una semana para que las escuelas reabran sus puertas y las posturas de los maestros y del Ejecutivo provincial no tienen un solo punto en común

Roberto Baradel Secretario General del Suteba “ La Provincia no tiene problemas para pagar salarios dignos. Si no lo hace, es porque el gobierno de (María Eugenia) Vidal tiene la decisión política de bajar los sueldos”

Quedan cinco días hábiles para que empiecen las clases. Eso dice el calendario escolar oficial. ¿Empezarán las clases?

Los gremios, hasta ahora, no han hablado de paro. Ni siquiera mencionaron la palabra. Pero entre las declaraciones que hicieron ayer la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, no queda mucho margen para un acuerdo. “Un 15%, aún con cláusula gatillo, no es solución”, afirmó la docente. “Corrernos del 15% que ofrecimos no es una posibilidad que estemos evaluando”, confió el funcionario. Frío, frío.

La jefa de uno de los dos principales gremios docentes provinciales -y del país- dejó caer que el gobierno nacional se estaría replanteando el número 15.

Aseveró que la Casa Rosada “está definiendo la flexibilización de esa cifra” a raíz de los serios inconvenientes que enfrenta en las negociaciones salariales de todas las provincias.

En ese contexto, Petrocini hizo notar que “a causa del Pacto Fiscal (que firmaron los gobernadores con la Nación, los mandatarios) tienen que pedir autorización para tomar otra decisión”. En otras palabras, apartarse del 15%.

Y es que los docentes consideran que esa pauta de incremento salarial está “tan alejada de la realidad” que ni siquiera la aceptarían con cláusula gatillo. En limpio: exigen la cláusula de actualización automática de los sueldos según la evolución de la inflación y un aumento bastante superior al 15%.

Por caso, al salir del encuentro paritario del jueves, donde los seis gremios docentes rechazaron sin medias tintas una mejora en los ingresos atada a la “asistencia perfecta”, la líder de la Federación de Educadores subrayó que “hasta las consultoras privadas cercanas al gobierno nacional proyectan para este año una inflación de entre el 23 y el 25%”.

No fue un pedido de aumento con esos números. Pero es lo que piensan todos las entidades que integran el Frente de Unidad Docente, o sea, Suteba, Sadop, Udocba, Amet y Uda (además, claro, de la Feb).

la otra cara de la (otra) moneda

El día después de la reunión en la que el gobierno de María Eugenia Vidal le hizo la segunda oferta a los docentes para el ciclo lectivo 2018, el titular de la cartera laboral de la Provincia, Marcelo Villegas, no dejó mucho espacio para una nueva propuesta que supere el 15% de aumento para todo el año y sin gatillo.

“Es la mejor oferta que la administración de Vidal puede asumir”, aseguró, para añadir: “Corrernos del 15% que ofrecimos no es una posibilidad que estemos evaluando. La expectativa de la inflación, a partir de las medidas que está tomando el gobierno, hace que confiemos en esa proyección”, disparó.

“Si confían tanto en esa proyección, ¿por qué temen aplicar la cláusula gatillo”, se preguntó la presidenta de la Feb.

En ese punto del debate, hay un dato que vale destacar. En 2017, los gremios pedían un fuerte aumento en términos porcentuales y rechazaban la cláusula gatillo que les ofrecía el gobierno. Ahora, como les posibilitó “alcanzar a la inflación aunque siempre corriendo desde atrás”, apuntan, quieren que se aplique. Pero, paradójicamente, el Ejecutivo que hace un año la presentaba como la gran solución, se niega a hacerlo. “Hay momentos y momentos en la economía. Y no en todos se pueden usar las mismas herramientas”, dijo Villegas. Otro modo de expresar el pensamiento que campea en el ministerio de Economía: “La cláusula gatillo hoy es inflacionaria”, opinan.

provincia con deficit

Hablando de ministerio de Economía, ayer también habló el titular de esa cartera, Hernán Lacunza. “No estamos regateando para ahorrar un peso más. Estamos escuchando las pretensiones de los gremios y viendo cómo construimos una propuesta que los satisfaga. Pero siempre conscientes de que la Provincia tiene déficit”, afirmó.

Quien no cree una palabra de lo que dice el funcionario es el secretario general del Suteba, Roberto Baradel. “La Provincia no tiene problemas para pagar salarios dignos. Si no lo hace, es porque tiene la decisión política de bajar los sueldos”, sostuvo.