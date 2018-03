Salud: la falta de acuerdo en Cambiemos hizo naufragar el proyecto de cobrarles a los extranjeros

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, admitió que hubo "algunas diferencias de criterio" respecto de la iniciativa presentada por el oficialista Luis Petri

El jefe del bloque de PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, afirmó hoy que el proyecto del diputado Luis Petri (Cambiemos-Mendoza) que proponía cobrarles a extranjeros no residentes la atención sanitaria y la educación universitaria, no prosperó por "diferencias de criterio" dentro de la bancada oficialista, pero subrayó que eso "no anula la validez del debate".

Massot admitió en declaraciones a la prensa, que la iniciativa naufragó por "algunas diferencias de criterio en el proceder", que "eso fue lo que ocurrió y no pasa de ahí", y completó: "Simplemente, una diferencia en los tiempos y en la consulta previa dentro del interbloque, que por ahí no fue todo lo profunda que algunos esperaban".

El diputado por Córdoba remarcó que "la discrepancia fue más por el tema universitario que por el de salud", porque en este último aspecto "hay bastante consenso en que lo mínimo que tenemos que reclamar es reciprocidad".

"(El proyecto) tuvo 15 firmas, y todas de Cambiemos. El reproche fue un tema de consulta previa, ahí se agota, no es más que eso", abundó el diputado, quien destacó que eso "no anula la validez del debate" porque "Bolivia puede ser que avance con la reciprocidad, pero eso no invalida que nosotros lo tengamos que universalizar para todos los países".

Ayer, el presidente boliviano, Evo Morales, garantizó la reciprocidad en atención sanitaria y en educación con la Argentina y el proyecto de Petri fue dejado de lado. "La conclusión de la historia fue buena", consideró Massot, "porque sirvió para que algo justo y equitativo como la reciprocidad, que el presidente Evo Morales reconoció que iba a impulsar, se planteara en un proyecto de ley".