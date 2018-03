Francisco recibió saludos de Macri y referentes políticos por los 5 años de pontificado

El presidente Maurico Macri y referentes sociales cercanos al papa Francisco, además de dirigentes políticos, saludaron hoy a Jorge Bergoglio al cumplirse cinco años del inicio de su pontificado. Macri le envió una carta de felicitación y pidió "que su ejemplo y su tarea sigan inspirando a millones en todo el mundo", al tiempo que lo calificó como un "líder moral inmensamente querido", y destacó "el legado que está dejando a toda la humanidad".

"Le hago llegar mis afectuosos saludos y mis sinceras felicitaciones al cumplirse el quinto aniversario de su papado", escribió el mandatario en una carta que le envió a Bergoglio. "A lo largo de estos años se ha convertido indudablemente en un protagonista de nuestro tiempo, líder moral y espiritual inmensamente querido y admirado por millones de personas", agregó Macri en la misiva, que lleva su firma de puño y letra.

Jorge Mario Bergoglio, de 81 años, fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013 y luego entronizado el 19 de marzo de ese año, en una ceremonia en la que estuvo presente Macri, por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto la vicepresidenta Gabriela Michetti, a través de su cuenta de Twitter, informó que "argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, estamos preparando una carta colectiva a Francisco", y envió el link para firmar la misiva.

El presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, destacó a través de su cuenta de Twitter: "Demos gracias a Dios por este Papa, leamos su Magisterio, acerquémonos a su palabra que es maravillosa e ilumina la vida de todas nuestras comunidades". El mismo enlace fue compartido por el dirigente social Juan Grabois, quien además es asesor del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y afirmó, a través de Twitter, que "si hay alguien que se las jugó por los pobres del mundo en estos 5 años, es Francisco".

"Que lo cuenten como quieran los neoliberales y los progres de sofá, los pueblos saben quiénes son sus amigos", agregó Grabois. "Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo, a pesar de las resistencias que genera entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos", continúa la carta.

"Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera porque sabemos que se producirá cuando sientas que es el mejor momento y confiamos en vos. Gracias por lo que has hecho y hacés. Rezamos por vos y los que no lo hacemos, te acompañamos con cariño y confianza", finaliza la misiva. En tanto, el líder de Barrios de Pie Daniel Menéndez, afirmó: "Nosotros vemos en él una referencia que valora la organización social de los que menos tiene y cuestiona el sistema social actual donde la marginación es moneda corriente".

"Le damos importancia a la palabra de Francisco porque su mensaje no se limita a la caridad, sino que ve en los excluidos un sujeto social de cambio y transformación", sostuvo Menéndez a través de Twitter. La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, escribió también a través de las redes sociales: "A cinco años de su pontificado, Jorge Bergoglio -que ahora es Francisco y sonríe- ha construido, en un mundo monocorde, el único liderazgo universal que alza su voz contra el neoliberalismo, un sistema que destruye vidas y descarta personas. No es poca cosa".

Y al republicar una carta que le escribió el día en que fue elegido Pontífice, recordó que en la misiva le expresó el deseo de que "su tarea pastoral fuera en pos de la justicia, la igualdad, la fraternidad y la paz".