En medio de la tensión por el ex espía envenenado, hallan muerto a un disidente ruso en Londres

La policía halló sin vida en su casa al asilado político y ex directivo de Aeroflot, Nikolai Glushkov. Aún se desconoce cómo falleció

LONDRES

Un ruso próximo al millonario Boris Berezovski, un enemigo del Kremlin hallado ahorcado en 2013 en el Reino Unido, apareció muerto el lunes cerca de Londres en circunstancias que se investigan.

En plena escalada diplomática entre Londres y Moscú por el intento de asesinato del ex espía ruso Serguei Skripal (66) en la ciudad inglesa de Salisbury, ayer se conoció la muerte de Nikolai Glushkov (69), ex directivo de la aerolínea rusa Aeroflot.

La policía confirmó que halló a una persona muerta el lunes por la noche en su domicilio de New Malden, un suburbio de Londres, y que por el momento se desconocen las causas de su muerte, sin revelar su identidad o edad. Según el diario The Guardian, se trata de Glushkov, que había recibido asilo político en el Reino Unido.

“La policía contraterrorista británica lidera la investigación por precaución, por las asociaciones que se cree que tenía el hombre”, explicó la policía en un comunicado.

“No hay pruebas para sugerir un vínculo con el incidente en Salisbury”, añadió la policía, en referencia al atentado con una arma química contra el ex espía Skripal y su hija, que siguen internados en grave estado.

Según el diario ruso Kommersant, que cita a una hija de Glushkov, Natalia, su cuerpo tenía signos de estrangulamiento.

Glushkov fue condenado a 8 años de cárcel por la Justicia rusa en 2017 por malversación de fondos cuando era directivo de Aeroflot, y se le ordenó pagar 20 millones de dólares a la aerolínea.

PRESIÓN SOBRE MOSCÚ

En este marco, el gobierno británico acentuó -junto a sus aliados- la presión sobre Moscú para que dé explicaciones sobre su hipotética relación con el intento de asesinato de Skripal, a lo que el gobierno de Vladimir Putin respondió con tono desafiante.

“Es importante que la gente entienda la gravedad de lo ocurrido”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson. Se trata “de la primera vez que se usan gases nerviosos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, añadió Johnson.

Como se sabe, Skripal fue encontrado el 4 de marzo en estado crítico junto a su hija Yulia en el banco de un parque en Salisbury (sur de Inglaterra), donde vivía desde hacía años. Un policía que intentó ayudarlos también se encuentra grave.

Moscú insistió en su inocencia, atribuyó las acusaciones a un intento de desprestigio y ahora reclamó a Londres muestras del agente neurotóxico usado en el ataque

“Hemos exigido con una nota oficial acceder a esta sustancia y a todos los hechos de la investigación”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

La embajada rusa en Londres pidió una “investigación conjunta”, y advirtió que habrá una respuesta contundente si Londres aplica algún tipo de sanción.

En tanto, May mantuvo consultas con sus principales aliados. Rusia debe proporcionar “respuestas inequívocas” al ataque, exigió el presidente Donald Trump tras una llamada con May. En particular, Moscú debe explicar “cómo esta arma química”, conocida como Novichok, “desarrollada en Rusia, fue utilizada en Reino Unido”.

La canciller alemana Angela Merkel declaró que consideraba “muy serias” las acusaciones británicas y el presidente francés Emmanuel Macron condenó un “ataque inaceptable”.

Hoy, tras una nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), May comparecerá en el Parlamento y podría desvelar el abanico de medidas británicas contra Rusia.

Entre las posibilidades de que dispone Londres, citadas en los últimos días, están la expulsión de diplomáticos, el lanzamiento de un ciberataque o la incautación de bienes de los miembros del círculo de Putin sospechosos de violación de los derechos humanos.

También hay llamamientos a bloquear las emisiones en el Reino Unido de RT -la televisión pública rusa- o cerrar su corresponsalía en Londres, pero Moscú ya avisó que respondería prohibiendo trabajar en Rusia a todos los medios británicos. (AFP)