Presentaron la canción oficial de Rusia 2018 cantada por Maluma

El Mundial de Rusia 2018 ya tiene su canción. El cantante colombiano Maluma presentó ayer el tema oficial del mayor certamen deportivo del mundo, Colors, que en inglés es interpretado por el haitiano Jason Derulo.

Maluma confesó que uno de sus sueños más grandes era ser invitado a la Copa del Mundo, algo que logró cumplir. "Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", aseguró.

El cantante aseguró que no fue fácil adaptar la letra original en inglés al español, ya que "tenía que conservar el espíritu de nuestro idioma y meterle el saborcito de Latinoamérica".

Los dirigentes de Coca-Cola, patrocinador de la Copa del Mundo, explicaron la elección del artista. "Maluma es un músico muy popular en toda la región y representa nuestra pasión por la música y el deporte", aseguraron desde la empresa.

Los voceros también destacaron que el joven de 24 años, que tiene ni más ni menos que 31,8 millones de seguidores en Instagram, "es un referente entre los millennials y mantiene un vínculo muy cercano con sus fans".

Es la tercer ocasión en la que un colombiano participa de un tema en una copa mundial, después de que en Sudáfrica 2010 Shakira cante Waka Waka, y en Brasil 2014, interpretara LaLaLa.