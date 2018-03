Aguer justificó el aporte del Estado porque "la colecta en misa es miserable"

Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, se refirió a la polémica que surgió en los últimos días luego de que se hiciera público el sueldo que perciben los obispos, amparados por el Estado, y aseguró que la iglesia “no” puede prescindir del aporte ya que las limosnas “suelen ser miserables” y los fieles católicos “no aportan”.

Según afirmó Marcos Peña, el presupuesto que el Estado destinará este año será de $130 millones, una cantidad que generó críticas por parte de varios sectores sociales que cuestionaron que sus impuestos sean destinados a la Iglesia.

"Uno se fija en lo que es la limosna en la misa, en el momento del ofertorio se hace una colecta, que suele ser miserable", deslizó Aguer, quien dijo que sus ganancias rondaban los $40.000 mensuales.

"Si me rebajan o quitan ese dinero me arreglaré como pueda. Pero aquí hay una razón histórica muy fuerte que tiene que ver con el hecho, también histórico, de que la mayoría del pueblo argentino es bautizado en la Iglesia Católica", afirmó el arzobispo, quien admitió que “probablemente o posiblemente” mas adelante la asignación del Estado argentino a la iglesia “se cambie y se quite y entonces los católicos se darán cuenta que deben sostener ellos a la Iglesia”.