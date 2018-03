Romina Gaetani encaró a Juan Darthés y contó lo que le dijo

Respecto a las denuncias por acoso que presentó Calu Rivero contra Juan Darthés, Romina Gaetani contó que encaró a su compañero en "Simona" y aseguró que durante su carrera vivió en carne propia "no una vez", sino "muchas" situaciones similares.

“No tuve que dejar un trabajo, pero ¿sabés qué? el dolor está igual, el golpe te lo dieron, ya te lastimaron, aunque puedas salir adelante y sigas trabajando”, indicó la actriz y subrayó: “No hace falta que dé nombres ni cuente detalles, creo que no es necesario”.

“Lo primero que hay que entender es que cuando estamos con un psicópata, un maltratador, el tipo hace un trabajo fino, lento, va de a poco: no llega el primer día de grabación y te manosea”, expresó la actriz.

Refiriéndose a cómo actúan los acosadores, Romina detalló que "a veces comienza con un pequeño gesto sutil, después un comentario desubicado que te hace cinco segundos antes de que el director diga ‘acción’ y te deja en shock y dudando: ‘¿Entendí bien?, ¿Me quiso decir lo que estoy pensando?’. Es un segundo y no todas tenemos la capacidad de reaccionar, de pegarle un cachetazo”.

Por último, Gaetani contó que habló con Juan Darthés después de investigar el caso y mirar las entrevistas que brindó Calu Rivero donde narraba los detalles de lo ocurrido.

“Sentí la necesidad como compañera de trabajo de que él supiera lo que me pasaba, lo movilizada que me tenía este tema y él me escuchó”, dijo Gaetani sobre cómo enfrentó al actor, aunque aclaró que no le pidió explicaciones: “Me pareció bien que supiera cuál es mi postura: yo siempre voy a estar del lado de la mujer”, afirmó.

Romina contó también que a pesar de no conocer a Calu, siente que "es una mujer con mucho brillo", y detalló una conexión que sintió con ella por medio de las redes sociales: “La sigo en Instagram y hace unos días subió una imagen hermosa y puso una frase de Sartre: ‘Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros’, y le puse ‘Gracias’. Me pareció muy conmovedor y sentí la necesidad de hacerlo”, concluyó.