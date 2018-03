Verónica Lozano recordó la "horrible" situación que vivió con el ex productor de "6, 7, 8"

Las confesiones de situaciones de abuso hacia las mujeres en el mundo de la televisión parece haberse desatado en forma de torrente y quien esta vez recordó momentos "horribles" fue Verónica Lozano en su visita al programa de "PH: podemos hablar" que conduce Andy Kusnetzoff.

En tiempos en los que cobra fuerza el movimiento "Ni Una Menos", las famosas decidieron no callarse más y están decididas a contar sus tormentos, que no sólo tienen que ver con el abuso sexual, sino con todas las formas de maltrato, como este caso al que la propia Lozano calificó como "abuso de poder".

Así es que la conductora sacó a la luz en triste episodio que le tocó vivir en 2001 por parte del productor Diego Gvirtz cuando llevaba adelante junto a Diego Pérez el ciclo "Sushi con Champagne" que se emitió por América.

Lozano recordó (ver video, minuto 46) que con el programa en plena emisión "Gvirtz decide que la dupla iba a cambiar. Un día me llama. Me dice que no era una decisión de él, pero que el canal le había sugerido que, como al programa no le estaba yendo muy bien, quería cambiar de dupla y que me estaba echando a mí".

Y prosiguió: “Y me dijo que él me había pensado qué tenía que decir yo a la prensa. Una situación muy incómoda, ¿no? Estábamos en una oficina, estaba él, su socio... Yo sentadita ahí. Una situación muy de mierda".

Lozano sigue con su denuncia cuando Andy la invita a que continúe contando lo que vivió con quien se destacó por ser productor de los programas "TVR" y "6,7,8".

"Me dice: 'que dejás el programa porque querés quedar embarazada, querés ser mamá'. '¡Ah!', le digo, o sea que uno trabaja o coge y hace un hijo. Las dos cosas no... Le dije que se quede tranquilo que yo sabía muy bien lo que tenía que decir. Era un tipo que aparentemente era progre. ¡Horrible!", recordó.

Antes de que completara su relato, Andy finalmente le consulta a Lozano cuál había sido su respuesta, a lo que ella le cuenta que llamó a una amiga que trabajaba en Clarín y le dijo que se abandonba el programa por decisión propia.

Ahora Lozano retomará en Telefé con "Cortá por Lozano", donde esta vez estará acompañada por Mariela Fernández, con quien ya compartió paneles en Bendita TV y C5N, Juan Cruz Sanz, ex "Nosotros a la Mañana" con Fabián Doman", y Lizy Tagliani, la actirz y humorista a la que ya conoce por sus reiteradas visitas como invitada.