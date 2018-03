Nicole aclaró un rumor de noviazgo: "no estoy con nadie"

La modelo se refirió a las versiones que la relacionaban con un ex de Zámolo

Ángel de Brito lanzó en las últimas horas el rumor de que Nicole Neumann estaría de novia con el ex de su amiga Sofía Zámolo, Gastón Rosetto, y se desató el escándalo.

El periodista, muy seguro durante su programa Los Ángeles de la Mañana, relató: “Nicole levantó el teléfono como una lady y le dijo ‘estoy saliendo con tu ex’. Y ella se lo tomó bien porque es una relación que cerró hace un tiempo largo”.

Por otro lado, Mariana Brey precisó que la rubia habría comenzado la relación en enero, a partir de una fiesta en Punta del Este.

Sin embargo, en el regreso de Cortá por Lozano, Nicole -que oficia de panelista- explicó: "No estoy de novia con nadie, ni tengo ningún affaire. Bueno, que me escriban, hay muchos, pero yo no tengo un affaire ni estoy de novia con nadie. Es mentira, a Gastón lo conozco de chica. Conozco a su familia, alquilábamos el mismo complejo en Punta de chicos, tenemos grupos de amigos similares, hemos compartido comidas, pero no tengo nada con él. No tengo idea de dónde sale el rumor. Sí, es muy buenmozo, pero nada”.