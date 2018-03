San Carlos, con el promedio entre ceja y ceja, juega otra “final” ante la UAI Urquiza

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos, con el envió de haberle ganado a Fénix en la última jornada, se presenta esta tarde en Villa Lynch para enfrentar desde las 16 y con el arbitraje de José Carreras, a la UAI Urquiza, en uno de los partidos pertenecientes a la 27º fecha del torneo de Primera B.

El Celeste, reconfortado después de ganarle agónicamente a Fénix en un partido dramático, sabe que todas serán finales de aquí hasta el final de la temporada.

El único objetivo que persigue es evitar el descenso, por eso, el compromiso de esta tarde y los que vendrán, serán claves para el futuro del equipo.

San Carlos, que arrastra la pesada mochila del promedio, es consciente de que no puede dilapidar puntos, sabiendo que tiene la soga al cuello.

Por eso, la idea para esta tarde es trabajar el partido con serenidad y aprovechar los espacios que le pueda otorgar el rival para sacar provecho.

De cara al choque con la UAI Urquiza, el entrenador del Celeste, Jorge Vivaldo, tiene pensado repetir la misma formación que venció en la jornada anterior a Fénix, en el Genasio Sálice, aunque no sería descabellado pensar en alguna variante.

De todos modos, y de acuerdo a lo que pudo observarse en las últimas prácticas, todo parece indicar que no habría variantes.

PERDIÓ SACACHISPAS

Para San Carlos es una buena noticia que Sacachispas haya perdido ayer 3-0 ante Colegiales, porque tiene la chance de achicar la brecha en cuanto al promedio.

Si bien el Lila no divide por tres, cada vez que pierde su coeficiente se debilita. Pero, el rival directo en la pelea por mantener la categoría es Almirante Brown, que hoy visita a Barracas Central.

Pues bien, si esta tarde San Carlos le gana a la UAI Urquiza y Almirante Brown no hace lo propio con Barracas, el Celeste dejará el último lugar de la tabla de los promedios y le volcará toda la presión a La Fragata, que tiene un partido postergado con Tristán Suárez (de la 26º fecha).

En otros resultados, Acassuso 1, San Telmo 0 y Fénix 1, Comunicaciones 1.

Hoy prosigue la jornada con estos partidos: A las 15, Tristán Suárez vs. San Miguel. Mientras que a las 16 lo harán Barracas Central vs. Almirante Brown y Talleres vs. Deportivo Español.