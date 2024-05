Gran Hermano 2023: dura sanción para Bautista y del Moro anunció una gran sorpresa para los jugadores

La casa de Gran Hermano 2023 está que arde. Este jueves, hubo una durísima sanción para el líder de la semana (Bautista) y además, Santiago del Moro, dio a conocer una noticia que dejó muy contento a los jugadores.

El conductor ingresó a la casa para compartir una cena con los "hermanitos", en donde mediante fotos que enviaron los familiares, hablaron de varios temas relacionados al pasado y al presente, con claras muestras de emoción en sus rostros.

A su vez, además de comer hamburguesas y papas fritas de una reconocida cadena de comidas rápidas, del Moro anunció que el próximo lunes, se jugará por el auto 0KM, uno de los premios más importantes del reality. "En caso de que ganen, pueden elegir, entre el auto o la plata, como quieran", lanzó.

Esta novedad esperanzó a los jugadores, que ya habían participado por un departamento (lo ganó Martín), una moto (propiedad de Federico) y un viaje a Punta Cana (ganado por Virginia).

¿QUÉ PASÓ CON BAUTISTA?

El líder de la semana, recibió un duro castigo. En medio del programa, con los participantes sentados en el sillón, Gran Hermano emitió un comunicado que no resultó nada simpático para el cantante.

"Necesito que Bautista me escuche con mucha atención. Además de los beneficios que otorga el liderazgo, ser líder implica una responsabilidad, la cual debe ser honrada con conductas transparentes y virtuosas”, advirtió.

“Bautista, tras la conformación de la placa de nominados, te escuché en más de una oportunidad charlar con varios compañeros y expresar a viva voz tu decisión de a quién bajar y a quién subir de placa”, agregó.

Y siguió: “Independientemente de los nombres que mencionaste, el solo hecho de hablar del tema, implica una clara desobediencia. De hecho, hasta tus mismos compañeros te advirtieron que lo que estabas haciendo te exponía a una sanción. En otras ocasiones, ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento”.

“Por eso, quiero expresarte mi profunda desilusión ante esta conducta. La cual no me hace más que intuir que fue deliberada. Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y, por último, a partir de este momento, dejás de ser el líder de la semana. Gracias”, cerró, ante la atenta mirada del jugador.

Ante esto, la placa quedó conformada con Martín, Darío, Federico, Nicolás, Florencia y Mauro. No pudo salvar a nadie ni tampoco subirlo. El domingo, 22 horas, se define un nuevo eliminado.