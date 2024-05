VIDEO. Claudio Gugnali sobre la relación de Rojo y Estudiantes: "Ojalá algún día se pueda reencontrar, adora al Club"

El exfutbolista y director técnico, Claudio Gugnali, hizo referencia a la relación que mantienen en la actualidad los hinchas de Estudiantes y Marcos Rojo. "No tengo dudas de que adora al Club, está desencontrado con la gente", señaló. El futbolista, que hoy defiende los colores de Boca, fue silbado en los últimos partidos por la parcialidad Pincha.

Acerca del jugador, el exintegrante del cuerpo técnico encabezado por Alejandro Sabella en Estudiantes y en la Selección, señaló tras la consulta de TNT Sports: "A Marcos lo adoro, lo admiro como jugador. En la Selección fue un señor. Muchos me decían: ‘¿Va a jugar Marcos en el Mundial de Brasil?’ Y terminó formando parte del equipo ideal, fue el mejor lateral izquierdo del Mundial".

"FUE UNO DE NUESTROS SOLDADOS EN ESTUDIANTES Y EN LA SELECCIÓN ARGENTINA"



En charla con #TNTFútbol, Claudio Gugnali, destacó el trabajo de Marcos Rojo y recordó lo que hizo en su momento para volver al Pincha. pic.twitter.com/7Bv83m5XJk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 2, 2024

Sobre el vínculo entre Estudiantes y Marcos Rojo, Gugnali afirmó: "No tengo dudas que adora a Estudiantes. Está desencontrado con la gente y ojalá algún día se pueda reencontrar. Él hizo mucho para volver. Puso plata de bolsillo para volver desde Manchester United, no es que vino de un club de Segunda de España". Además, agregó: "No creo que sea feliz estando desencontrado con la gente, pero hoy es el capitán de Boca".

En ese marco, el entrenador reafirmó: "Lo adoro más allá de lo que pueda pasar y lo voy querer siempre porque fue uno de nuestros soldados en Estudiantes y en la Selección Argentina".