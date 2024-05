La previa del recital de La Renga en La Plata: así lo palpitan comerciantes y vecinos en las adyacencias del Estadio Único

En la antesala de un nuevo "banquete" de La Renga en el Estadio Único de La Plata, los comerciantes se refirieron a la llegada de su público y el impacto que puede producir en sus ventas. En esta oportunidad sin acampe de sus seguidores como en la última visita de la banda, los vendedores y frentistas aguardan por una fiesta "en paz" y "ordenada".

"No me asusta ni la gente que viene, es toda gente copada. Si asustaba cuando vienen otras bandas que no son del género del rock o cuando viene algún pastor y parece que son todos hermanitos de Dios y después se complica", indicó Piero, dueño de una vinoteca ubicada frente a la rambla. "Los chicos van, vienen y son bastante ordenados, no hay violencia por lo menos en los recitales de rock", precisó en la previa de un show que recibirá a miles de fanáticos.

Sobre la llamativa ausencia de los seguidores en la previa del primer show, el comerciante afirmó: "Generalmente en el día anterior al recital no hay nadie, salvo cuando vinieron los Stones. La anterior ocasión que vino La Renga quizás había algunos acampando sobre la rambla frente al Estadio".

Ante un eventual desmán o inconveniente en las adyacencias del Estadio, Piero señaló: "Gente que hace lío en todos lados y en cualquier tipo de evento, los chicos y no tan chicos que vienen a escuchar a La Renga, saben que cualquier despelote por más mínimo que sea, te cae la policía encima y entonces se cuidan. Está lleno de gente y se cuidan, más que en un partido de fútbol". De cara al impacto que puede producir en sus ventas, remarcó: "Trato de colaborar, mi fuerte son los vinos aunque tienen un precio caro. También vendo cerveza y la verdad es que se vende bastante bien".

Un joven que se desempeña en un autoservicio ubicado a metros del Estadio, reconoció: "Se están preparando muy bien, se prevé que van a entrar por la calle 32 y la salida sería por la calle 532. A la salida es cuando más se generan disturbios, me llamó bastante la atención que no hayan venido a acampar como la última vez. Están comprando cosas para hacer la previa, nosotros no vamos a cerrar y que vengan los que quieran".

"Si está bien organizado, como ocurrió en el último que no hubo desmanes, me parece perfecto. Para algo lo hicieron al Estadio", afirmó otro comerciante ubicado en 19 y 32. "La gente que vive acá en el barrio detesta porque hacen desastres. Uno sale de la casa y después tiene que pedir permiso para entrar o mostrar un documento para entrar devuelta, una cosa media rara", agregó.

"Nosotros trabajamos tranquilos, vamos a hacer horario normal. Estos seguidores muy pocos toman helado, lógicamente toman bebidas o compran en alguna parrilla. La gente del barrio no sale directamente", concluyó.