VIDEO. El conductor que viajaba con su perro en el techo reconoció: "Se que está mal lo que hace, pero él es duro"

"A Paco lo criamos con mi señora desde chiquito y es un hijo más para nosotros", aseguró Alan, el conductor de un Ford Falcon que llevaba a su perro arriba del techo y recibió múltiples denuncias. Allí, el hombre lamentó: "Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral, con una mano en el corazón le pido perdón al pueblo argentino".

"Yo sé que está mal lo que hace él, pero él es duro. No lo voy a llevar más en el auto", afirmaba sobre el perro en diálogo con la señal televisiva TN. Ante la presencia del animal recostado sobre el techo, su dueño reconoció: "Me hago cargo, soy responsable, todos somos seres humanos y nos cometemos errores porque el perro no puede viajar ahí, pero: ¿cómo le hacés entender?".

"Que venga zoonosis, Milei, Macri, que vengan los que quieran. Que se lleven el auto, pero al perro no se lo va a llevar. Lo amo y es mi alma", sobre la consulta de un posible temor por la llegada del personal que podría quitarle el animal.

🐕🚗 Manejó con su perro subido al techo del auto y lo denunciaron: el dueño admitió el error, pidió disculpas y dijo que no lo iba a volver a hacer, pero remarcó que el perro "es duro" y que está acostumbrado a hacer eso: "Él es así, no puedo obligarlo". pic.twitter.com/k793mvRwg7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 2, 2024

En ese marco, ante la pregunta sobre alguna sensación de miedo por una eventual caída del can, Alan aseguró: "Nunca tuve miedo de que se caiga, ando despacio porque yo tengo cuatro hijos. Si ando a más de cien con esto se desarma, olvidate. Es Ford, todo lo que quieras, pero yo lo cuido y no ando haciéndome el Toretto".

"Les pido disculpas, yo se que no se debe hacer", destacó el conductor que le dio unas palmadas al perro y le indicó: "¿Escuchaste? No se debe hacer", ante la atenta escucha de su mascota.

Al saber de la iniciativa que tuvo una proteccionista de animales para rescatar al animal, él sentenció: "Me enteré que había una señora que quería rescatar al animal. El perro come asado, lo que como yo lo come él".

"Es feo pero lindo a la vez", le respondió al cronista que remarcaba la postura "compradora" del animal acostado y con su mentón apoyado sobre el techo. Paco, que obedece las órdenes de Alan, atendió el llamado de bajar del techo pero ni bien vio que su dueño abría el auto, saltó inmediatamente hacia el auto de nuevo y volvió a treparse hasta el techo. "Paco significa mi vida entera, es mi corazón", concluyó Alan.