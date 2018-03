Disparos y dos muertos en una universidad de Michigan: buscan al sospechoso

Al menos dos personas murieron hoy en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan (CMU) en la localidad de Mount Pleasant (Michigan, EE.UU.), según confirmaron las autoridades locales.

La Policía de la universidad informó a través de su cuenta de Twitter que el presunto autor, que se encuentra en fuga, disparó a dos personas que se encontraban en un dormitorio del campus universitario.

El supuesto tirador, descrito por las autoridades como un hombre afroamericano "armado y peligroso", salió de la escena del crimen y las autoridades lo están buscando..

En su canal oficial de Twitter, la Universidad reportó que "hubo un reporte de disparos en el Salón Campbell del campus. El sospechoso sigue prófugo, la policía aconseja a todos que se refugien. Si ve algo sospechoso, llame al 911".

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.