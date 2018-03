El dólar subió 10 centavos y cerró con un nuevo máximo de $20,54

El dólar minorista alcanzó hoy un nuevo máximo histórico al cerrar en $20,54 para la venta minorista, 10 centavos por encima del cierre de ayer.

La tendencia alcista se extendió también al segmento mayorista donde se ubicó en $ 20,27, mientras que en el informal volvió a niveles de $20,40 para la venta,

En el mercado minorista el dólar cerró en $20 para la compra y $ 20,53 para la venta, con máximos de $ 20,60 en los bancos Galicia y ICBC y de $20,59 en el BBVA e Itaú para la venta electrónica.

El registro más bajo fue el del banco Nación, donde cerró a $20,47 para la venta electrónica y a $ 20 y $20,50 para la compra y la venta del dólar billete por mostrador.

En el segmento informal, el dólar blue retornó a niveles de $ 20 y $ 20,40 es decir 10 centavos por debajo del precio del Nación y 14 centavos por encima del precio promedio de la plaza en el segmento minorista.

Los analistas explican que la razón es la falta de pesos en ese segmento y por tanto busca desalentar la venta en ese plaza.

El dólar mayorista terminó la última rueda de la semana cotizando a $ 20,17 para la compra y $ 20,27 para la venta, doce centavos noventa arriba del final de ayer

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 663,5 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 17,9 millones.

LAS RESERVAS INTERNACIONALES FINALIZARON EN US$ 61.766 MILLONES

Las Reservas Internacionales finalizaron hoy en US$ 61.766 millones, aumentando US$ 316 millones respecto al día hábil anterior.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 57 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 20 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.

Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.