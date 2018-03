Explotó todo: Tauro acusó a Rial de “maltratador” en su programa

“Me gritaste adelante de todos y nadie me defendió”, le tiró, y el conductor se justificó: “soy un machista en recuperación”

Salieron los trapitos al sol. Marcela Tauro aprovechó, en el medio de la emisión de “Intrusos” de ayer, para descargarse contra Jorge Rial y calificarlo de “maltratador”.

Mientras hablaban sobre situaciones de acoso y maltrato, Rial le preguntó a sus panelistas si alguna vez se sintieron incómodas en sus trabajos. Y Tauro le saltó al cuello: “Hasta laburando con vos yo me sentí incómoda y vos lo sabés, por eso es un tema que a mí me hace mal. Y sin embargo, yo lo superé. Nos hemos peleado. Vos me maltrataste”, comenzó la periodista.

“Hoy sos esto y hacés este programa y hace dos meses me maltrataste y me gritaste adelante de todos y ninguno de ustedes salió a defenderme”, agregó Tauro evidentemente afectada, frente a sus compañeros, que miraban la escena atónitos.

“Teníamos que grabar. Estábamos por salir al aire, y si estoy acá es porque me bancás, pero lo pasé mal, no me gustó que me gritaras delante de todos y ninguno de ustedes me salieron a defender”, destacó y concluyó: “Me dijo cosas espantosas y si somos tan feministas ninguno dijo ‘Jorge es una mina y la trataste mal’”.

Al final, Marcela quiso ponerle paños fríos a la situación: “Yo te agradezco que vos siempre me diste el lugar de poder contestarte y de poder decirte lo que me pasó. Si me preguntás, te lo digo, porque no soy una hipócrita”.

Jorge Rial parece transformado en el último tiempo. Todo empezó con la invitación a personas que hablaron en favor del feminismo, lo que le sirvió para expresar su punto de vista.

“Para mí, personalmente es una enseñanza. Yo estoy aprendiendo, soy un machista en recuperación y estoy tratando de aprender. A veces, el espejo te devuelve cosas que no te gustan, pero hay que bancar la parada porque se viene una generación, la de mis hijas, por ejemplo, que te pasa por arriba y te enseña. Y uno tiene que estar preparado para escuchar. Es la única manera de aprender”, aseguró el periodista.

Al final de la emisión, Tauro y Rial terminaron abrazados y sonrientes.