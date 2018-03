No aflojan las colas y crece la confusión para acceder al boleto estudiantil gratuito

En algunos casos se instalan desde la madrugada para acceder al beneficio que permite bajar costos en transporte

| Publicado en Edición Impresa

La tramitación de boleto grautito continuó ayer pero igual que la semana pasada se observaron largas y tediosas colas en las terminales de colectivos.

Por ejemplo, en las instalaciones de la Línea Este, hubo usuarios que formaban filas desde las 4 de la madrugada e incluso desde la medianoche para llegar lo más temprano posible a la ventanilla.

No obstante, la enorme cantidad de beneficiarios que acudieron al predio de Ruta 11 en Berisso debíeron afrontar varias horas de espera y algunos sin suerte, porque les faltaba algún requisito para ingresar al padrón de estudiantes certificados para recibir el boleto gratuito.

“Estamos esperando que nos den una respuesta. Están viendo si nos dan turno para mañana -por hoy-, pero no corresponde venir a las 4 de la mañana para tener que volver al otro día”, relató una mujer, que ya fue varias veces a la ruta 11 y 610 para hacer un trámite que ya es una asignatura difícil en el arranque del ciclo lectivo.

En teoría el trámite no debería resultar complicado. A través de una página de internet de Transporte de la Provincia, al cargar los datos del alumno debe aparecer una planilla que luego de ser completada se entrega en la línea de micro que se va a utilizar. Allí se deben cargar los datos otra vez y al corroborar que el alumno es regular se entregara un comprobante, para presentar junto a la tarjeta SUBE cada vez que se utiliza el servicio.

Sin embargo, hay chicos que no aparecen registrados en el sistema o a los que no se les pudo imprimir el comprobante, entonces no tuvieron más alternativa que iniciar el trámite en alguna delegación SUBE, que también implica largas horas de colas.

Una de las madres que tuvo que afrontar el trámite contó que “tengo cuatro hijos, de los cuales tres no aparecen en los listados. Cansada de hacer las gestiones sin buenos resultados decidí caminar más de quince cuadras y otras tantas de vuelta para ir al colegio con dos de los chicos que no aparecen en los listados. Los otros dos aparecen en los listados oficiales y no tuve problemas. Pero hay gente que tiene que caminar varias cuadras para ir al colegio y si no cuenta con el boleto gratuito o de bajo costo, no va a ir y el chico se pierde varios días de clases. Resultado, desalienta al hijo a concurrir a clases, que es uno de los puentes para que pueda acceder a distintas oportunidades en un futuro”.

REQUISITOS

Ante tanta confusión, el gobierno de la Provincia informó los requisitos para que los alumnos de nivel inicial, primario y secundario puedan acceder al Boleto Estudiantil Gratuito con la tarjeta SUBE.

De acuerdo a la Subsecretaria de Transporte bonaerense, el trámite de preinscripción se comienza en la página www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto, para lo cual hace falta completar el formulario online, en donde aparece un comprobante con un número de solicitud.