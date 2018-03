Icardi confesó que le ofrecieron jugar para Italia y España

Una inesperada confesión realizó en las últimas horas Mauro Icardi al declarar que fue tentado para jugar en las selecciones italiana y española.

El futbolista argentino aclaró que priorizó "jugar para su país y que su objetivo sigue siendo vestir la camiseta celeste y blanca".

"Estaba la posibilidad de ir a la selección italiana, me llamaron para el Sub 21 y yo terminé peleado con Sampdoria (su anterior equipo) porque no quería ir, quería jugar para la Argentina", declaró Icardi en una entrevista periodística realizada por un medio europeo.

Pero hay más. Icardi señaló: "También los españoles lo intentaron, llamaron a mi padre, pero yo siempre quise Argentina. Y lo conseguí, ha sido difícil, pero alcancé mi objetivo", opinó.

En este momento Jorge Sampaoli no lo convocó para el plantel que estará disputando los amistosos previos al Mundial de Rusia.