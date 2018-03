Laura Novoa defendió a Calu Rivero por el escándalo con Darthés

La actriz interpretaba a la esposa del actor en "Dulce amor"

Hace ya tiempo que Calu Rivero acusó a Darthés de acoso, pero es en los últimos meses que el caso cobra resonancia y las figuras del espectáculo opinan al respecto.

Una de las últimas en hablar del tema fue Laura Novoa, que fue pareja del actor en la ficción Dulce Amor, quien dijo en una entrevista radial: "la incomodidad de Calu sirve para que todas las otras incomodidades salgan a la luz".

Luego explicó: "No me metí mucho en el tema, por eso no puedo decir si es una cosa o la otra; pero la incomodidad que sintió Calu es eso, y creo que sirve para que todas las otras incomodidades, todos los otros casos salgan a la luz".

Y agregó: "Sirve para que todos reflexionemos sobre la lucha feminista por los derechos de las mujeres, y para comprender que ser mujer hoy poy hoy en este mundo es difícil".

La actriz, finalmente, analizó: "Está buenísimo que todos reveamos el espacio del machismo que hay en cada una de las personas, en los medios, que hay en la calle".