Naiara Awada reveló cómo fue su romance con Chano

Fue fugaz pero le causó gran impacto

En diálogo con la prensa, Naiara Awada decidió hablar de su esporádico romance con Chano, el cantante de Tan Biónica.

Según la actriz "la relación se convirtió medio en un acoso porque él caía a mi casa, me llamaba 150 veces, después me empezó a insultar, como que pasó del amor al odio".

Luego, siguió: "Él hizo una canción que se llama Naistumichiu -juego de palabras entre la frase en inglés Nice to meet you (encantado de conocerte) y Machu Picchu- y nunca lo va a decir pero... Yo tuve una situación con él muy fea, nunca me pegó pero sí me agredió verbalmente muchas veces hasta el punto que le dije voy a hacer la denuncia. Nunca lo conté en los medios para cuidarlo porque le tenía cariño".

Awada contó que se conocieron en un boliche: "Me estaba cambiando y mi jefe me vino a decir que él estaba enamorado de mí y a mí me parecía re lindo. Entonces él se quedó toda la noche ahí tomando whisky y me dio lastima. Cuando me fui, me siguió, me dijo 'te acompaño a tu casa' y le dije 'no'. Pero se puso medio pesado y le di mi teléfono para que me deje de hinchar... Cuando llego a mi casa me había mandado un mensaje y desde ahí me empezó a llamar todos los días sistemáticamente​".

La joven detalló: "Había algo que me interesaba de él y acá hago un mea culpa pero cuando le pongo un freno porque yo vuelvo a estar con mi ex, él me empezó a decir que iba a cag** a trompadas a ese chico y se empezó a violentar y pasó del amor al odio de un segundo".