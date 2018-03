Rial, furioso en vivo y en directo: se cruzó de brazos y se quedó callado

En medio del escándalo que renació por la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Intrusos se disponía a entrevistar en vivo y en directo a Ivana Figueiras, ex amiga de la modelo e íntima del futbolista.

Sin embargo, tras un corte, la producción del programa no pudo volver a conectarse con la entrevistada y Jorge Rial estalló: “¿Está ya el móvil?”, preguntó mientras sus panelistas debatían sobre la separación.

Indignado, el conductor le pidió a su productora: “Sacamela por teléfono, hagamos radio, hagamos algo. No quiero habar con Pablo Layús. Ponemela por teléfono. Señores, vamos a hacer radio. Les pido mil disculpas. Es televisión pero vamos a hacer radio”, expresó con enojo.

Tras varios segundos sin la comunicación telefónica, Rial agregó con ironía: "Bueno, sigamos remando. Es nuestro destino".

La bronca del periodista no terminaría allí. “Siempre tenemos problemas, siempre. No hay un día que no tengamos problemas”, agregó enojadísimo. Acto seguido, se quedó sentado y cruzado de brazos, en silencio.

Finalmente y tras los inconvenientes técnicos, la producción pudo retomar el móvil, pero el enojo de Rial quedó latente.