El atraso cambiario, ¿llegó para quedarse?

Luis Caputo volvió a pedirle a los empresarios que “apoyen” el modelo mileísta, les reiteró que no solo acompañen con el voto sino también con la billetera (para que inviertan) y dejó algunas definiciones sobre el dólar y qué tan avanzado está un nuevo programa con el Fondo que el mismo ministro quiere que venga con “new money” (más plata).

En el evento organizado por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Caputo avisó que el modelo oficial cierra con una apreciación cambiaria que “es obvia” y puso como ejemplo a los ‘90, el mejor gobierno que tuvo la Argentina según el Presidente. Ante las preguntas de Juan Ignacio Abuchdid, el dueño de Invertir en Bolsa (IEB), la sociedad de Bolsa conocida por estar en el “rulero” de Retiro, el edificio originalmente de Socma, dejó en claro que el atraso cambiario no es un efecto no deseado sino una política de Estado.

“Cuando se hacen los deberes el tipo de cambio real se aprecia. Naturalmente vamos a vivir con un tipo de cambio real más apreciado. Tenemos equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente. Esa apreciación vino para quedarse. No se engañen más”, les dijo a los empresarios y financistas. Así dejó en claro que el atraso cambiario no es un efecto no deseado sino una política de Estado.

El dueño de IEB le planteó el tema del atraso cambiario. Ahí Caputo volvió a repetir que está mal medir el dólar en términos de lo que pasó anteriormente en la Argentina y recordó una estimación del economista Fausto Spotorno (que forma parte de los asesores económicos del Presidente, un grupo liderado por el “desarmador de cepos” Demian Reidel), que decía que el tipo de cambio de la Convertibilidad a precios de hoy sería de $550. “Es la mitad de lo que tenemos ahora”, deslizó misterioso el ministro, sin decir si ese era un objetivo del Gobierno o una simple comparación con la “mejor etapa económica de la Argentina” como suele decir Javier Milei.

Lo concreto es que tuvo que admitir que la liquidación de la cosecha, el mismo día en que el Banco Central tuvo que vender dólares en lugar de comprar. Podría no ser tan fenomenal como se creía por “factores especulativos”.

Esto viene a cuento de que muchos exportadores están acopiando en las silobolsas porque el dólar a este nivel, en conjunto con las retenciones, les parece insostenible. Es “vox populi” que el incentivo a liquidar no es demasiado elevado y que eso podría jugarle una pasada no tan favorable al Gobierno. Si bien la liquidación será alta, podría no ser tan buena por el dólar atrasado.

FMI y cepo

Caputo confirmó que están arrancando el proceso de negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, pero dejó en claro que todo está muy verde. “Recién estamos hablando de un nuevo programa. Tenemos la ventaja que ganamos mucha credibilidad con el Fondo y el mercado. La desventaja es que vamos a negociar con una economía mejor, y el Fondo, me imagino que se pondrá más exigente” evaluó.

La consulta obvia con el cepo tampoco faltó. “Nosotros tenemos que seguir saneando el balance del Banco Central. El primer trimestre ha sido fantástico, como dije, hemos reducido la base amplia 27% y el Banco Central ha podido recomponer algo más de US$ 14.000 millones en reservas. Pero falta”, advirtió.

“O sea, esto puede continuar por los próximos meses. ¿Podría haber algún atajo? Bueno, sí. Si tuviéramos plata para recapitalizar el Banco Central, ¿eso sería un atajo? ¿Podría pasar ahora? Bueno, no creo que pase en el cortísimo plazo, no. Recién estamos hablando de un nuevo programa con el Fondo Monetario, donde estamos explicándole nuestro nuevo programa monetario y cambiario”, explicó.

Sin dólares del Fondo para levantar el cepo, el ministro refutó el plan de ir al mercado a buscar los dólares que le faltan al programa. “No, no volveríamos al mercado a estas tasas. Este proceso va a continuar, y la reacción en el riesgo país también. Nos parece más prudente seguir mostrando nuestro compromiso con nuestros anclas y que el mercado juzgue cual tiene que ser el riesgo país, creemos que va a seguir a la baja, no quiero que nos gane la ansiedad”, aseguró. “¿Podría sacar el cepo hoy? Podría, pero no voy a correr ese riesgo porque no hay certeza que sea sin ningún sofocón. Prefiero ir con los pies sobre la tierra”.

Caputo aseguró que “estamos en un excelente momento para que haya una recuperación rápida, siempre y cuando podamos convencer a los agentes económicos que la estabilidad vino para quedarse y que no nos vamos a desviar del camino”.

“Si ustedes también confían e invierten, esto sale”, detalló.

Durante su discurso, el titular de Hacienda manifestó que las anclas monetaria, fiscal y cambiaria no se negocian y son los pilares junto al equilibrio fiscal. “Estamos frente a un cambio más profundo que cualquiera que hayamos ensayado en el pasado. No podemos comprometer el equilibrio fiscal, ese ancla es lo más importante que podemos tener. La forma de bajar impuestos es esta. Primero superávit. El gasto congelado, y luego podemos bajar impuestos. Solo así se bajan los impuestos”, afirmó frente al auditorio.