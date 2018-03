Trump promulgó a regañadientes el Presupuesto

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON

Tras mantener en vilo a Washington con su amenaza de vetar la ley de Presupuesto federal y precipitar un nuevo cierre del gobierno, el presidente Donald Trump finalmente promulgó ayer la norma, aunque a regañadientes y no sin quejarse del acuerdo alcanzado en el Congreso estadounidense.

“He firmado la ley”, dijo el mandatario en la Casa Blanca, poniendo fin a la posibilidad de un nuevo “shutdown” del gobierno en la medianoche por falta de fondos.

El Presidente había sorprendido a toda la clase política al amenazar, en un tuit, con vetar la ley aprobada horas antes. La víspera, su propio director de Presupuesto había puesto la mano en el corazón de que el presidente firmaría el texto.

En una declaración en la que describió la situación como “ridícula”, Trump dijo que finalmente había firmado la ley como una “cuestión de seguridad nacional” y para reforzar a las fuerzas militares, pero dijo que contenía muchos elementos con los que estaba “descontento”.

“Nunca firmaré otra ley como ésta”, advirtió, sin mostrarse estampando su rúbrica frente a las cámaras, como lo hace con frecuencia.

Lo ocurrido refuerza la impresión de que en la Casa Blanca reina la confusión. “Los estadounidenses necesitan liderazgo en la Casa Blanca, no más caos deliberado”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal en Twitter.

El jueves, la danza de puestos en el equipo de Trump continuó con el despido del asesor de Seguridad nacional, el general H.R. McMaster, que será reemplazado por el “halcón” y ex embajador ante la ONU, John Bolton. Al promulgar la ley de presupuesto, Trump evitó el tercer cierre parcial del gobierno del año por falta de financiamiento. Más temprano había argumentado que evaluaba el veto ante la falta de compromiso en temas de inmigración y seguridad, en particular porque no incluye los fondos necesarios para el muro que quiere construir en la frontera con México, cosa que finalmente no concretó pese a sus amenazas a través de las tedes sociales. (AP, EFE y AFP).