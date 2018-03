Gran Premio de Ciclismo para homenajear a los caídos en Malvinas

Durante el fin de semana, se realizará el Gran Premio de Ciclismo "Regimiento 7 de Infantería". Revise el cronograma

Impulsada por la Asociación Ciclista Regional La Plata y con el apoyo de la Municipalidad de La Plata y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, se llevará adelante en la ciudad la 107° edición del Campeonato Argentino de Ruta Elite, 20° edición de la categoría Sub 23 y Damas, a partir del viernes 30 de marzo hasta el domingo 1 de abril.

En ese marco, a partir del próximo viernes se realizará la competencia que contempla un circuito por alrededor del Parque Pereyra Iraola, comprendiendo la localidad de Villa Elisa y llegando hasta la ciudad de Berazategui.

De esta manera, se pone en juego el Gran Premio "Regimiento 7 de Infantería, Coronel Conde", bajo el lema "Por los que no están", en alusión a los soldados caídos en la guerra de Malvinas.

Cabe mencionar que el evento deportivo se realiza en forma de homenaje, a 36 años de la llegada de las tropas argentinas a las Islas.



Cronograma:

Viernes 30 de marzo

Congresillo Técnico

08:00 – 11:00 Presentación y ratificación de inscripciones. Verificación de licencias, DNI e indumentaria.

13:00 Concentración

13:30 CRI Damas Elite (20km)

14:30 CRI Varones Sub 23 (26.800 km)

16:00 CRI Varones Elite (40.200km)

18:00 ceremonia de premiación categorías Damas Elite – Varones Sub 23 – Varones Elite



Sábado 31 de marzo

11:30 concentración

12:00 línea Damas Elite (80 km), 6 vueltas al circuito rutero de 13.400 metros

14:30 concentración

15:00 línea Varones Sub 23 (134 km) 10 vueltas al circuito rutero de 13.400 metros

19:00 ceremonia de premiación categorías Damas Elite y Varones sub 23



Domingo 1 de abril

8:00 concentración

9:00 línea varones elite (188 km) 14 vueltas al circuito rutero de 13.400 km

14:00 ceremonia de premiación categoría Varones Elite