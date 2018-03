La polémica opinión de Repetto le valió volver a ser destrozado en las redes

Una vez más, Nicolás Repetto se ubicó en el ojo de la tormenta por unas polémicas declaraciones. El conductor de televisión, poco fino con su filtro de opinión, había dicho que la patada que le propinó el cura a la joven en la Catedral de La Plata "no fue para tanto".

Además, abrió el paraguas tras sentenciar sus dichos con un poco feliz "Lo siento pero es así, es mi manera de pensar". Hay quien dice que las opiniones son como nuestras partes íntimas: no hay problema en tenerlas, pero no es buena idea mostrárselas a todo el mundo.

Este jueves, Repetto volvió a ser Trending Topic en Twitter. El conductor había minimizado la situación y expresado que había que ver si era una "patada o un empujoncito" y que "tampoco fue para tanto".

Entre comentarios de repudio y memes que trataron esta nueva pifia con humor, los usuarios de Twitter le dedicaron varios posteos.

Pasan en la tele a un sacerdote pegandole una patada en la cola a una chica y Nicolas Repetto dice "no fue para tanto". NO FUE PARA TANTO???? La piba se deberia haber caido, golpeado la cabeza y estar al borde de la muerte para que el chabon diga "uh si estuvo mal el sacerdote"

Nicolás Repetto me da lastima y me indigna la carga de ignorancia que contiene. Es increíble como a un tipo así le dan espacio en un programa de noticias en donde hace análisis básicos y burdos. Dale Nico, hacete y hacenos un favor, no estés más en tele, no todo es chiste