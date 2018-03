Dalma Maradona estalló porque Diego puso en duda su presencia en la boda

Mañana será uno de los días más importantes en la vida de Dalma Maradona, cuando la hija de Diego se case por Iglesia con Andrés Caldarelli. Sin embargo, la posibilidad de que el 10 no esté en la ceremonia opaca el evento.

Según un tuit de su abogado, Matías Morla, Maradona debe esperar la autorización del Jeque para poder ausentarse del próximo partido del Fujairah, el club donde se desempeña como DT. Se trataría de un cotejo clave. "No hay nada resuelto", anticipó el letrado en las últimas horas del miércoles.

Después de la publicación, Dalma estalló de bronca. "¡Solo contesto esto para que me dejen terminar de planificar mi casamiento en paz!", explicó.

Explicaciones para que me dejen de quemar el teléfono!Y no tengo nada más que decir que esto!💋 pic.twitter.com/kNyWisiakb — Dalma Maradona (@dalmaradona) 29 de marzo de 2018

Con una imagen muy explicativa acompañada de un texto que no deja lugar a dudas su punto de vista, Dalma expresó que el Fujairah "juega contra el último, que NUNCA ganó un partido". Y después, quedan otros tres cotejos más. "¡En esta fecha no se define NADA! ¡No hay nada clave!", dijo, dejando en evidencia que -en tal caso- el partido de su equipo no sería más que una excusa para Diego.

"¡Cuando yo viajé a Dubai (a fines de enero), mi papá me dijo que venía y la fecha la saben TODOS hace mucho tiempo! ¿Cuánto pueden tardar para que le den un permiso?", concluyó Dalma.