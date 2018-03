Denuncian inoperancia y falta de diálogo tras el colapso del IOMA

Luego del corte de servicio de la Agremiación Médica, que afectó a miles de afiliados durante tres días, otras entidades evalúan tomar medidas similares si la obra social no regulariza su deuda esta semana

“Nos hacen los descuentos pero no nos dan la prestación ni tampoco se nos permite cambiarnos de obra social. Y cuando venimos a reclamar -algunos por nuestra salud y otros directamente por sus vidas- nos reciben con la Infantería para amedrentarnos. Esto es IOMA hoy, una estafa”. Así resumía su indignación Roberto, un afiliado obligatorio que el viernes se encontraba protestando frente a la sede de la calle 46 junto a decenas de otros pacientes y profesionales de la salud.

Luego del corte de servicio dispuesto por la CEMIBO (la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses) que afectó a miles de afiliados del IOMA entre el jueves y ayer, el conflicto entre prestadores de la salud y la obra social de la Provincia amenaza con agravarse. Y es que otras entidades del sector, como es el caso de FEMEBA (la Federación Médica bonaerense) y el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia están considerando aplicar también medidas de fuerza si la obra social no regulariza esta semana una deuda que se remonta a noviembre del año pasado.

“Si FEMEBA no adoptó medidas por ahora no es porque esté en mejor situación con el IOMA que otras entidades de la salud, sino simplemente porque es una entidad más grande y más compleja: nucleamos más de un centenar de asociaciones médicas y de 10 mil profesionales en toda la Provincia, y apostamos a una solución. Pero lo cierto es que a esta altura del conflicto la mesa ejecutiva está analizando algún tipo de medida porque la situación se hace difícil de entender”, reconocía el viernes un vocero de la entidad.

Lo mismo adelantaban desde el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia –un sector que al igual que los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, los odontólogos y los farmacéuticos se ha visto perjudicado también por la interrupción en los pagos del IOMA-. “Como a otras entidades, a nosotros nos deben todavía parte de las prestaciones de noviembre. Para paliar la situación, usamos fondos del Colegio (casi 24 millones de pesos) a fin de cubrir parte de la deuda con los profesionales, pero no podemos seguir así. Necesitamos que se pongan al día con nosotros. Por eso se ha resuelto que si este martes no tenemos una respuesta vamos a convocar al Consejo Directivo para que evalúe una medida de fuerza”, explicó Jorge Portillo, tesorero del colegio profesional.

Tanto en el Colegio de Kinesiólogos como en la Agremiación Médica Platense y otras entidades en conflicto con el IOMA resaltan “la falta de diálogo” y lo “incomprensible” de la situación a la que se llegó. Nadie entiende bien cómo las dificultades para aplicar un nuevo sistema de pago a prestadores pudo derivar en el colapso de una obra social que tiene bajo su órbita a dos millones de afiliados, la población de un pequeño país. “Si uno intenta instalar el Windows 10 y no le funciona, vuelve al 8 hasta resolver el problema. Y si uno tiene una deuda que no puede pagar de cierta forma, busca entonces otra modalidad para no dejar a la gente sin cobrar. Lo que no puede hacer es no dar explicaciones y esperar que todo siga igual”, explican desde la AMP.

“Si tuviésemos la respuesta a cómo la instrumentación de un sistema pudo ocasionar tantos perjuicios tal vez la situación sería otra –reconoce Guillermo Guanella, presidente de la CEMIBO-. Cuando empezaron las dificultades les preguntamos muchas veces a las autoridades del IOMA si no se trataba en realidad de un problema de falta de fondos, lo cual negaron por completo asegurando que el dinero para pagar ya lo tenían, que el problema estaba en el sistema operativo que estaban intentando implementar. Pero lo cierto es que cuando uno debe millones de pesos y tiene el dinero para cubrir la deuda, esa respuesta no alcanza”.

“Lo que nos ha dicho gente que trabaja en el IOMA, porque las autoridades nunca nos dieron una verdadera explicación, es que el problema se originó al tratar de incorporar a los organismos de la Provincia un sistema informático aplicado en la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una mayor trazabilidad de los pagos (es decir a qué corresponden, de dónde surgieron, quiénes lo autorizaron, a dónde van a parar, etc.) para tener así un mayor control –cuenta Guanella-. Si bien la idea es buena porque apunta a evitar actos de corrupción, intentaron ponerla en práctica sin capacitar de manera suficiente al personal, sin hacer los testeos previos y dando de baja el sistema anterior. Por lo cual en organismos como el IOMA, donde hay que cargar una cantidad inmensa de órdenes de pago para un sinfín de prestadores, el sistema colapsó”.

“Pero lo que más nos alarma es que a la inoperancia se le está sumando ahora la discrecionalidad –agrega el presidente de la CEMIBO-. Empezamos a ver que mientras que algunas entidades ya cobraron la deuda de noviembre y diciembre, a otras, que somos precisamente las que estamos en conflicto, el IOMA sigue sin pagarnos ni darnos tampoco ninguna explicación de por qué, si es un problema de sistema, no utiliza entonces otro canal para pagar”.

“Lo último que queríamos era parar, algo que no hacíamos desde hace casi una década –reconoce por su parte Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica Platense-. En los últimos años, mientras el IOMA cambiaba tres presidentes, hemos hecho siempre nuestro máximo esfuerzo por colaborar para que el sistema funcione mejor: le hemos acercado propuestas, le hemos ofrecido ayuda de las sociedades científicas y hemos estado abiertos al diálogo. Pero la constante falta de respuesta no nos dejó otra opción que tomar esta medida que también nos afecta a nosotros: porque lo cierto es que el 80 por ciento de los médicos y nuestras familias somos afiliados a IOMA; también nosotros nos vemos perjudicados por el corte en la atención”.

Aunque las autoridades del IOMA fueron consultadas por este diario acerca de las dificultades técnicas que están frenando los pagos a prestadores de salud y en qué plazos esperan subsanarlas, la obra social optó por no brindar información. En medio de un conflicto de proporciones históricas, su única declaración ha sido hasta ahora un comunicado en el que informa a sus afiliados que “garantizará la cobertura de las consultas y prácticas médicas que les sean cobradas indebidamente por el corte de prestaciones”, y que “se tomarán acciones legales frente a AMP” por haber interrumpido las prestaciones bajo un convenio vigente.

