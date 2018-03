Calu Rivero dio precisiones respecto a cómo fue su relación con Darthés

La actriz confió además que mantiene diálogo con las otras dos mujeres que lo denunciaron por acoso

Antes de la marcha que se llevaba adelante este jueves, Calu Rivero expresó que estaría allí "porque tiene que haber escucha. Cuando se dice no es no".

La joven actriz manifestó, en diálogo con María O' Donnel en Radio con vos, que "no me gusta decir que fui una víctima, pero lo fui". Y siguió: "llegaba a mi casa (de los rodajes) y lloraba".

En cuanto a Juan Darthés, manifestó: "Esta persona jugaba con mi cabeza, jugaba con mi ilusión".

"Lo que me hizo esta persona era un secreto a voces. Pero tuve que ser yo la que dio un paso al costado, en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, de mi personaje en la serie. ¿Mirá si me voy a ir a Nueva York a estudiar inglés?", continuó.

Consultada sobre las amenazas de demandarla de Darthés, explicó: "Me dice que me va a hacer una demanda por daños y perjuicios. Si el señor lo va a llevar al plano material, va a tener que enfrentar el daño que me causó. Tengo pruebas, pero la realidad es que prescribió".

También habló de las otras dos denunciantes del actor de Simona: "Nos enviamos mensajes de amor con Anita Coacci y Natalia Juncos. Lo primero que pensé cuando me enteré de esto es en lo importante que es hablar y exponer. Si Anita hubiera hablado, a Natalia no le pasaba. Y si Natalia hablaba, a mi esto no me pasaba".