La serie de Star Wars ya tiene a su director, un viejo conocido de Disney

La productora Lucasfilm anunció que el productor, guionista y también actor Jon Favreau se pondrá al frente de una serie inspirada en la saga “Star Wars” que emitirá en forma exclusiva la inminente plataforma digital de Disney.

La emisión internacional de este producto del que solo se anunció que comenzará a preproducirse, pero que se desconoce tratamiento de guión alguno, está sujeta a la venta del producto a otras plataformas, que promete ser vasta.

Favreau, que dirigió "Iron Man" y también la adaptación con actores de carne y hueso de “El libro de la selva”, además de producir la saga de “Avengers”, está actualmente avanzando con la versión actuada de “El Rey León”, que se estrenará en 2019.

Con respecto a la saga de George Lucas, Favreau puso su voz en la serie animada “The Clone Wars” (2010.2013), al personaje Pre Vizsla, y en “Han Solo: Una historia de Star Wars”, que se estrenará en mayo próximo, personificando a un extraterrestre.

"Si cuando tenía 11 años me hubiesen anticipado que llegaría a contar historias del universo de Star Wars no lo hubiera creído. Estoy ansioso por embarcarme en esta aventura tan excitante", aseguró Favreau, también autor de “Aliens vs. Cowboys”.

Según dijo Kathleen Kennedy, uno de los nombres importantes de Lucasfilm, Favreau, que fue productor de las series “Dinner for Five” y “Revolution”, le dará a esta propuesta “La mezcla perfecta de su talento como productor y escritor”.