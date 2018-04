El ex jefe de la Armada declaró por el Submarino Ara San Juan

Este jueves se presentó ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga la desaparición de la embarcación

Esta noche trascendió parte del contenido de la declaración del exjefe de la Armada almirante Marcelo Eduardo Srur, quien se presentó a declarar ante la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez por la desaparición de submarino Ara San Juan.

En ese marco, expresó respecto al navío que a pesar de su alta función no estaba al tanto de manera total "ni de sus operaciones específicas ni sus desplazamiento".

Asimismo, se consideró "injustamente desplazado de su cargo" y manifestó que está "muy dolido por ello".

Srur declaró durante nueve horas en el juzgado de Caleta Olivia frente a las partes querellantes, el abogado Luis Tagliapietra y Lorena Arias. También estuvo presente el fiscal Lucas Colla.

El exjefe de la Armada fue consultado sobre su decisión de separar de sus cargos al contralmirante Luis López Mazzeo y al capitán del navío Claudio Villamide. En ese sentido, indicó: “Mazzeo no dijo la verdad en cuanto a la posición del submarino en el mes de julio cuando se decía que el ARA San Juan había navegado cerca de Malvinas. No me arrepiento de las decisiones que tomé”.

Y agregó que que “en su momento, en 2016 yo aprobé la auditoría que sobre el submarino hicieron Guillermo Lezama y Eduardo Pérez Pache. Allí aseguraban que el San Juan necesitaba una reparación”.

Luis Tagliapietra, por su parte, informó a la prensa que Srur: "Dijo que no sabía de la operación que realizó del 1 al 19 de julio, que no fue informado por el COA que en la habitualidad de la forma de operar tendría que haberlo hecho, pero que además, después, cuando le remite los informes posteriores, le ha omitido detalles; por ejemplo, de las tareas de patrullaje".

Tagliapietra dijo que cuando le preguntaron acerca de un informe preliminar de la comisión asesora del Ministerio de Defensa, según el cual la agonía duró varios días, Srur lo consideró "una irresponsabilidad" por no existir prueba para realizar esa conclusión.

Asimismo, dijo el querellante que le sorprendió "la predisposición para hablar sin filtros" de Srur, "muy frontal acerca de las responsabilidades de todos los actores".

Mañana será el turno del capitán de navío Gabriel Attis, miembro del Consejo Asesor de Submarinos e integrante de la auditoría. Además, los contralmirantes Alejandro Kenny y Gustavo Trama y el capitán de navío Jorge Bergallo, integrantes de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa de la Nación, deberán presentarse entre el 25 y el 26 de abril ante la jueza Marta Yáñez.