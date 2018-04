Se encajó un camión en una calle que no da más en City Bell y el rescate demoró ocho horas

Fue en 461 entre 19 y 20. Los vecinos hace meses que reclaman la reparación en esa cuadra, que ahora quedó más intransitable

El estado de las calles se transformó en la pesadilla para numerosos barrios platenses. En los últimos días, tres grúas tuvieron que intervenir para rescatar un camión que cumplía con el servicio de recolección de residuos en City Bell. La situación generó el enojo de los vecinos, ya que habían advertido la situación y “no se hizo nada para dar una pronta respuesta”, dijo Liliana Pedraza, quien vive en la zona y asegura que realizó numerosos reclamos por el estado de la calle 461 entre 19 y 20.

El camión quedó atrapado en uno de los baches a las 7,40 de la mañana del miércoles. Recién pudo ser “rescatado” pasadas las 15,40.

Los vecinos siguieron con atención el operativo, que incluyó al menos tres grúas de diferente porte, de menor a mayor capacidad de rescate.

Como consecuencia de la huella que dejaron las grúas para sacar el camión de la zanja, la calle quedó aún más intransitable.

“Estamos cansados de hacer reclamos en la Delegación municipal y no cumplen con el arreglo de las calles”, expresó Pedraza.

En otro orden también exigen “con urgencia” limpieza de desagües y erradicación de pastizales, entre otros inconvenientes.

Pedraza también apuntó que “un particular está ocupando parte de la calle y esto genera inconvenientes más graves”.

“Ya fueron advertidas las autoridades municipales, pero hasta el momento no han realizado nada”, agregó la vecina, indignada por la situación.

En el barrio también reclaman por los altos pastizales que hay en algunos lotes de la cuadra, situación que generó “condiciones de inseguridad. Ya hubo varios intentos de violación, pero no nos escuchan. Le pedimos que hagan prevención y nadie presta atención. Ya no sabemos a quién recurrir”.

Las calles se han transformado en una de las principales preocupaciones de los vecinos de distintos barrios de La Plata.

De acuerdo a un informe elaborado por la Defensoría Ciudadana de La Plata, las quejas por el descuido que presentan las calles encabezan el ranking de los reclamos vecinales más frecuentes.

Entre los planteos recibidos en ese organismo -en cuanto a problemas urbanos se refiere-, los vinculados a la rotura y desgaste de los pavimentos o a la falta de mantenimiento en las calles sin asfaltar, acumulan el 18% del total.

También se quejaron en 32 entre 139 a 143, donde los vecinos tienen serias dificultades para transitarla, por los baches, desniveles y reductores de velocidad erosionados.

En 135 y 480 dijeron que después de cada lluvia se convierte en “un canal de agua y barro”. “No se puede andar, no se entiende por qué no la arreglan. La esquina es un río. Aquí todos pagamos nuestros impuestos, no podemos estar viviendo en estas condiciones”, afirmaron

Frentistas de 421 entre 13 y 14, Villa Elisa, indicaron que la calle “es un pantano” debido al agua y el barro acumulado luego de cada lluvia. “La calle no tiene drenaje, es un pantano, está totalmente intransitables”, indicaron.

La calle 12, de 64 a 68, tiene pozos que hacen cada vez más difícil transitarla. Además hay parches de pavimento sobre el adoquinado que la hacen más peligrosa aún.