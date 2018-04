Polémicas declaraciones del abogado de Bustos: "a los chicos les gusta hacer la plata fácil"

El defensor del juez de línea, detenido por presunto abuso de menores, dijo que los chicos "estaban previamente corrompidos"

Julio Chavarría, abogado del árbitro Martín Bustos, detenido y acusado de haber abusado a juveniles de las inferiores de Independiente, aseguró hoy que "a los chicos les gusta hacer la plata fácil" y reiteró que no hay elementos en la causa para imputar a su cliente por corrupción de menores ya que "estaban previamente corrompidos".

"Yo como defensor sostengo que según lo que hay en el la causa y lo que dijo en cámara gesell el que mi defendido creía que era mayor, hay que separar la cuestión moral del hecho de la cuestión legal", afirmó el letrado, quien aseguró que Bustos declarará en los próximos días ante la fiscalía.

Sobre las acusaciones que pesan sobre el juez de línea, Chavarría dijo que "no tienen sustento", y señaló que una de las víctimas dijo en cámara gesell que "tenía 15 años, no 14 como estaba en la denuncia y a mi cliente lo imputan de abusar de un menor de 16", por lo que evaluó que existen "inconsistencias en la causa".

"Estamos hablando de un chico que está prostituido, que vive de la prostitución, y ya hay jurisprudencia que indica que como algo ya esta corrompido, no se lo puede corromper", expresó el abogado en declaraciones a la prensa luego de aclarar que Bustos nunca creyó mantener relación alguna con un menor de edad.

El abogado se refirió además al chat que se divulgó ayer entre el árbitro y un jugador de inferiores de Independiente, en el que Bustos habla de "tener más confianza" para darle las llaves del auto y de su casa en San Isidro, que forma parte de la investigación que lleva adelante la fiscal María Soledad Garibaldi, de la UFI Nº4 de Avellaneda.

"Con relación al chat, no dice si sabes manejar, le dice te doy las llaves del auto. Supongamos que se comprueba que es de Bustos, él cree que (el chico) tiene licencia de conducir, así que siempre lo vio como mayor", agregó.

Acerca de la trama judicial, Chavarría sostiene que "no hubo ningún menor arrepentido" y que "a los chicos los apretaron, no hubo arrepentidos", tras contar que la investigación surgió cuando uno de los chicos de independiente "no fue incluído en el grupo de los que ganaban plata fácil y decidió contar lo que estaba haciendo el resto".

"Presencié las cuatro cámaras gesell y digo lo que vivencié, lo que está filmado y grabado y es irrefutable. Los cuatro chicos tenían la misma actitud, ninguno la actitud de una persona abusada, si no de tener experiencia sexual previa, y solo uno de ellos imputó a mi defendido", aclaró.

Finalmente, el abogado se refirió a los allanamientos realizados anoche en tres departamentos de una misma edificación de la localidad bonaerense de Villa Adelina (San Isidro) y manifestó no saber de quién era el único del cual se secuestró documentación y ropa. "Bustos vive con sus padres", dijo Chavarría y cuestionó que si fuera el propietario o locatario "cuál sería el problema?".