El dólar cayó 7 centavos para la venta al público

El dólar cayó por segunda jornada consecutiva y finalizó hoy en 20,44 pesos para la venta al público en la octava rueda seguida en la que el Banco Central se abstiene de intervenir en el mercado de cambios.

El retroceso se dio en el escenario de paro realizado por el gremio bancario, que dejó sin actividad al público a las entidades que operan en Argentina.

En estos dos días de medidas de fuerza (ayer y hoy) el dólar minorista recortó 7 centavos, desde los 20,51 pesos de inicio de la semana a los 20,44 pesos de hoy valor y el dólar mayorista perdió 9 centavos, desde los 20.22 pesos del lunes a los 20,13 pesos del cierre de hoy. Con estos precios el dólar minorista quedó en los mismos niveles que el 28 de marzo.

El precio final promedio en el mercado minorista fue de 19,90 pesos para la compra y 20,44 pesos para la venta, por debajo incluso del valor del dólar billete en el Banco Nación donde quedó, sin cambios, en 19,95 pesos para la compra y 20,45 pesos para la venta.

También cedió el dólar informal, o dólar blue, que terminó en 20,24 y 20,64 pesos para la compra y la venta respectivamente, 6 centavos por debajo del cierre de ayer.

Mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense finalizó en 20,03 pesos y 20,13 pesos para las puntas compradora y vendedora, el valor más bajo desde febrero pasado.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los 589,8 millones de dólares y en el de futuros del MAE se hicieron 24 millones de dólares.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron 746 millones de dólares, de los cuales más del 35 por ciento se operó en abril a $ 20,28. El plazo más largo fue diciembre a $ 23,07.

Los plazos operaron con bajas de más de cinco centavos en promedio en todos los plazos, ante la baja de más de cuatro centavos del spot.

LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL FINALIZARON EN 61.360 MILLONES DE DÓLARES

Las reservas internacionales finalizaron hoy en US$ 61.360 millones, disminuyendo US$ 116 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 23 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo en la fecha participación. Se atendió el pago de los servicios de los Bonar 2025/2037 por US$ 145 millones (USD 71,5 millones correspondiente a los tenedores con custodia en el exterior).

Por último, se realizaron pagos a organismos internacionales por US$ 1 millón y un pago de SML por US$ 2 millones. Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.