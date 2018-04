El Kun fue operado y llegaría con lo justo al Mundial

| Publicado en Edición Impresa

El delantero argentino del Manchester City, Sergio ‘Kun’ Agüero, se sometió a una artroscopía de rodilla izquierda en Inglaterra y todavía no hay plazos previstos para su recuperación y su vuelta a las canchas.

En su cuenta oficial de la red social Twitter, Agüero, máximo anotador en la historia del equipo citadino, escribió: “Recuperándome con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas”.

El delantero se había perdido los dos partidos de la gira de la Selección Argentina, con victoria ante Italia y derrota frente a España, luego de haber sentido molestias en una de sus rodillas durante un entrenamiento previo con su club.

Luego de dichos amistosos volvió a jugar pero no desde el arranque: entró ante el Manchester United (derrota 3 a 2) por la Premier y en la revancha con el Liverpool (derrota 2 a 1) por la Liga de Campeones de Europa.

Pero como las molestias en la articulación persistíeron, el cuerpo médico del Manchester City decidió que lo mejor era someter al “Kun” a esta intervención, en el cual se utiliza un artroscopio para limpiar y reparar problemas que pueda haber en el interior de la rodilla.

Si bien no hay plazos previstos de recuperación, ya que no hubo parte oficial, todo indica que Agüero no tendría problemas en llegar bien al Mundial de Rusia que comienza el 14 de junio próximo. Sin embargo, la lesión del delantero implica un nuevo dolor de cabeza para el técnico argentino, Jorge Sampaoli, quien lo tiene en sus planes como integrante de las lista definitiva de 23 jugadores.

Cabe destacar que no es la primera vez que el ex Independiente y Atlético Madrid llega “tocado” a la cita mundialista. Lo mismo sucedió en Brasil 2014, bajo el mandato de Alejandro Sabella. En aquella ocasión, quien ya se encontraba en las filas del Manchester City había sido víctima de una lesión muscular que no le permitió mostrar su mejor nivel e incluso lo ubicó bajo la lupa por su pobre desempeño.

se abre la última etapa de venta de entradas para rusia

La última etapa de venta de entradas para el Mundial de Rusia 2018 comenzará hoy mismo, a través del sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El expendio se iniciará a las 6 de nuestro país (mediodía de Rusia) en la página FIFA.com/tickets y estarán disponibles todas las categorías de entradas.

Según el último reporte, FIFA había vendido 1.698.049 localidades de las cuales casi 45 mil habían sido adquiridas por ciudadanos argentinos, lo que representa un 3% de la compra total.

En caso de sobrar tickets, los mismos se podrán comprar a partir del 1 de mayo en los centros oficiales de venta que abrirá FIFA en las once sedes del Mundial.

“Esperamos un lleno total y no tenemos motivos para pensar lo contrario”, manifestó Falk Eller, titular del Departamento de Entradas de la FIFA, en una conferencia reciente ante los medios de comunicación interesados.

El directivo de FIFA agregó que estiman llegar a vender un número cercano a los 2.700.000 entradas.