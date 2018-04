Gimnasia pidió jugar con Boca en 32 y 25, pero aún no hay confirmación

Pellegrino confirmó el pedido de ir al “Ciudad de La Plata”, pensando en un rédito económico. “La mayoría de la CD votó la decisión, y el dirigente que no quiera ir, lo verá por TV”, afirmó el presidente mens sana

Un centenar de socios e hinchas de Gimnasia se movilizaron ayer por la tarde a la puerta de la Sede Social para mostrar su enojo por la decisión de la Comisión Directiva de jugar el partido ante Boca en el Estadio “Ciudad de La Plata”. La movida se comenzó a gestar por la mañana en las redes sociales bajo la consigna “La identidad no se negocia” y, rápidamente, empezó a circular por los teléfonos de los simpatizantes albiazules durante toda la jornada.

Los primeros hinchas comenzaron a llegar pasadas las 17 y, con el correr de los minutos, cortaron el tránsito de la calle 4 con la quema de neumáticos en la esquina de Avenida 53. “Yo me quedo acá, yo del Bosque no me voy”, fue uno de los tantos cánticos que se escucharon para pedir que el partido ante el Xeneize se juegue en 60 y 118. Y pasadas las 18, se dio el pico máximo de gente, con presencia de simpatizantes de todas las edades.

Por precaución la Sede mantuvo las persianas bajas durante la movilización, aunque se habilitó una puerta de emergencia en donde se ubicaron un par de policías de la Provincia de Buenos Aires para que puedan entrar y salir aquellos deportistas tenían que ingresar al recinto para entrenar. Además, sobre la Avenida 51, otro grupo de efectivos estuvo custodiando la situación.

El momento más tenso de la jornada se generó cuando algunos integrantes de la barra del Lobo pidieron la palabra para manifestarse en contra de la forma de protesta, argumentando que se estaba interfiriendo en la vida diaria de los deportistas del Club. Además, dicho grupo indicó que jugar en el “Ciudad de La Plata” iba a dejarle una importante suma de dinero a la Institución que era necesaria. Esto generó varias discusiones con los presentes, aunque ninguna pasó a mayores y la movilización pudo continuar.

Ya entrada la noche, el nutrido grupo de hinchas siguió presente enfrente a la Sede dejando en claro con cánticos que no quieren que Gimnasia haga de local en 25 y 32.

Sin dudas, la presencia de los hinchas y socios albiazules comenzó a tomar fuerza poco después del mediodía tras las declaraciones del presidente, Gabriel Pellegrino, luego de la reunión que tuvo junto al tesorero del Club, Gerardo Marzola, con Juan Manuel Lugones, en la sede de la A.Pre.Vi.De., para definir el escenario para el partido con Boca.

“La mayoría de la Comisión votó esta decisión. Es por un partido, una situación extraordinaria”, fueron algunas de las palabras de Pellegrino en un móvil en vivo con TyC Sports, pero la imagen en la pantalla del Titular Tripero con una frase que decía, “es sólo un partido, al que no le guste, que no vaya”, se viralizó rápidamente, provocando el enojo y repudio de la gente.

Un rato más tarde, Pellegrino habló también con la primera edición de “El Equipo Deportivo” de La Redonda, molesto por esa frase: “No es verdad que dije que `el que no quiere ir que no vaya´. Eso es un videograph que no representa lo que dije. Y lo que dije es que entendemos al que no quiera ir y que es por un solo partido, entonces que es lógico que si alguien no quiere ir, no vaya. Pero no es nuestra forma de expresarnos ni para adentro ni para afuera”, explicó el Presidente albiazul.

Más adelante agregó, “votamos en porque en algunos casos no están de acuerdo. Entienden el motivo económico, pero no quieren ir al Estadio Ciudad de La Plata. Y está muy bien que lo expresen. Fue una charla, no fue un problema”.

En otro momento de la entrevista, afirmó, “hoy en día podríamos recibir dos mil personas en el Bosque. El último partido Gimnasia perdió 700 mil pesos por jugar. Si el equipo que viene te puede costear los gastos, bienvenido sea. Si hay que pagar todo el operativo y eso, no nos conviene”.

A la hora de contar para qué serviría la recaudación, dijo que: “Ese dinero nos ayudaría a lo operativo del Club, tener al día a los empleados, mantener el Club y otros compromisos de deudas. Apuntar ya al mercado de pases sin esa pesada deuda. A jugadores y técnicos que no están en el Club tenemos que pagarles. Los meses de receso son difíciles también”.

Anoche, fuentes del Ministerio de Seguridad, anunciaron que, “está en evaluación la autorización de la presencia del público visitante. Hoy está más para el no, que para el sí”, afirmaron.

SIN SUBCOMISIÓN DEL HINCHA

En otro orden de cosas, y como agregar algo más a este momento complicado, la Subcomisión del Hincha dio a conocer un comunicado (que le fue enviado a la CD) donde indican que se disuelve ese espacio. Entre otras cosas afirman: “Asumimos un compromiso el cual hoy nos sobrepasa por distintos motivos. Lamentablemente no nos sentimos identificados por el rumbo político que está llevando el Club y tampoco dentro del espacio institucional para llevar a cabo nuestro proyecto en el mismo. Seguiremos trabajando como lo hacíamos antes, por fuera del espacio institucional, como socios e hinchas independientes o en distintas agrupaciones y filiales, para un Gimnasia más grande, inclusivo y popular cada día”.